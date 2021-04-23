ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Силовики разогнали дворовой марш в Малиновке. За день задержано более 30 человек

23.04.2021 13:13 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

В четверг, 22 апреля, во дворах Малиновки задержали около 20 участников дворового марша. Об этом сообщали читатели TUT.BY, пишет и телеграм-канал «Списки задержанных».

Силовики разогнали дворовой марш в Малиновке. За день задержано более 30 человек

Фото: читатель TUT.BY

О задержании в 22 часа в Малиновке, на улице Любимова, сообщили читатели. Вечером там проходила колонна с дворовым маршем. По данным телеграм-канала «Списки задержанных» в этот день задержали больше 30 человек. По информации правозащитников, многих поставили на колени на улице.

Наутро в суд Октябрьского района поступило около десятка дел по статьям КоАП 24.23 и 24.3. Еще порядка пяти дел будут рассматривать по таким же статьям в Московском и других судах Минска.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Наутро в суд Октябрьского района поступило около десятка дел.
 
Новости дня
Новости разные
 
Реально ли превратиться из «совы» в «жаворонка»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
23.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by