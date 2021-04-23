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Силовики разогнали дворовой марш в Малиновке. За день задержано более 30 человек
Источник материала: UDFВ четверг, 22 апреля, во дворах Малиновки задержали около 20 участников дворового марша. Об этом сообщали читатели
Фото: читатель TUT.BY
О задержании в 22 часа в Малиновке, на улице Любимова, сообщили читатели. Вечером там проходила колонна с дворовым маршем. По данным телеграм-канала «Списки задержанных» в этот день задержали больше 30 человек. По информации правозащитников, многих поставили на колени на улице.
Наутро в суд Октябрьского района поступило около десятка дел по статьям КоАП 24.23 и 24.3. Еще порядка пяти дел будут рассматривать по таким же статьям в Московском и других судах Минска.
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Наутро в суд Октябрьского района поступило около десятка дел.
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