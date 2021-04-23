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Кремль приоткрыл завесу над тайными переговорами Путина и Лукашенко
Источник материала: Навiны
Российская сторона совсем немного, но приоткрыла завесу над тайными переговорами Владимира Путина и Александра Лукашенко.
Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает
Представитель Кремля уверяет, что в ходе встречи стороны не обсуждали вопрос слияния двух государств.
Вместе с тем, заметил Песков, вопросы интеграции постоянно стоят на повестке дня.
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Российская сторона совсем немного, но приоткрыла завесу над тайными переговорами Владимира Путина и Александра Лукашенко.
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