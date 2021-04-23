Кремль приоткрыл завесу над тайными переговорами Путина и Лукашенко

Российская сторона совсем немного, но приоткрыла завесу над тайными переговорами Владимира Путина и Александра Лукашенко.



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Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает gazeta.ru , «рабочий «проговор» тем, связанных с экономическим взаимодействием. Энергетика, другие сферы, но в основном торгово-экономические вопросы».

Представитель Кремля уверяет, что в ходе встречи стороны не обсуждали вопрос слияния двух государств.

Вместе с тем, заметил Песков, вопросы интеграции постоянно стоят на повестке дня.

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