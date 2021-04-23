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Телеграм-канал BYPOL признан экстремистским
23.04.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Такое решение принял 22 апреля суд Железнодорожного района Гомеля.
Как
По данным МВД, большая часть информации в канале направлена на подрыв авторитета действующей власти и ее представителей.
Теперь за публикацию (репост) информации из указанного интернет-ресурса предусмотрена административная ответственность и наказание вплоть до ареста.
Ранее власти признали экстремистскими телеграм-каналы NEXTA и МотолькоПомоги.
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Такое решение принял 22 апреля суд Железнодорожного района Гомеля.
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