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Телеграм-канал BYPOL признан экстремистским

23.04.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Такое решение принял 22 апреля суд Железнодорожного района Гомеля.

Как сообщает пресс-служба МВД, установлено, что в сообществе неоднократно размещались призывы к массовым беспорядкам, публиковались клеветнические материалы о сотрудниках МВД для разжигания социальной вражды, а также распространяются экстремистские материалы, включенные в соответствующий республиканский список.

По данным МВД, большая часть информации в канале направлена на подрыв авторитета действующей власти и ее представителей.

Теперь за публикацию (репост) информации из указанного интернет-ресурса предусмотрена административная ответственность и наказание вплоть до ареста.

Ранее власти признали экстремистскими телеграм-каналы NEXTA и МотолькоПомоги.

 
Теги: Гомель
 
 
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Такое решение принял 22 апреля суд Железнодорожного района Гомеля.
 
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