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Белорусский рубль существенно укрепился к доллару и евро на торгах БВФБ 23 апреля 2021г.

23.04.2021 13:37 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

На валютных торгах БВФБ в пятницу, 23 апреля 2021 года, курс доллара снизился на 2,6 копейки или 1% до 2.5687 рубля.

Курс евро снизился на 2,96 копейки или 0.95% до 3.0957 рубля.

Курс российского рубля вырос на 2,38 копейки или 0,7% до 3.4189 рубля.

 
 
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На валютных торгах БВФБ в пятницу, 23 апреля 2021 года, курс доллара снизился на 2,6 копейки или 1% до 2.5687 рубля.
 
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