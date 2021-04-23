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Белорусский рубль существенно укрепился к доллару и евро на торгах БВФБ 23 апреля 2021г.
Источник материала: АФН
На
Курс евро снизился на 2,96 копейки или 0.95% до 3.0957 рубля.
Курс российского рубля вырос на 2,38 копейки или 0,7% до 3.4189 рубля.
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На валютных торгах БВФБ в пятницу, 23 апреля 2021 года, курс доллара снизился на 2,6 копейки или 1% до 2.5687 рубля.
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