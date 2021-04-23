На торги за 5,7 тысяч долларов выставили участок у Минского моря. Что еще продадут на аукционе?

Источник материала: Tut.by

Минский областной центр инвестиций и приватизации анонсировал новый земельный аукцион. Торги назначены на 21 мая. Среди лотов — 7 соток в Заславле. Участок в 200 метрах от водоема выставлен за 14,7 тысяч рублей со старта. Realt.by показывает его и другие интересные наделы возле Минска, которые можно будет купить на аукционе.





Заславль, ул. Купальская, участок № 61 (Лот № 3)













Участок № 61 в Заславле — самый интересный лот предстоящих торгов. Земельный надел находится в новой части города, всего в 200 метрах от водоема. Площадь — 7 соток, геометрия — прямоугольная. На участке свалена земля, но с большего территория ровная и удобная для строительства. Из коммуникаций здесь есть электричество и газ, по соседству — новые коттеджи и дома.













«Фишка» объекта в цене. Торги за лот начнутся с 14,8 тысяч рублей, но, скорее всего, участок уйдет дороже, так как спрос на Заславль есть. Для примера — летом 2020 года соседний участок (площадью 6,8 соток) выставлялся за 13,8 тысяч руб. На него было подано рекордные 35 заявок, а цена в ходе торгов поднялась в 6,5 раз, достигнув 89,5 тысяч руб.

Площадь участка — 7,29 сотки; Первоначальная стоимость земельного участка — 14 776,83 рублей; Координаты участка: 53°59'58.3"N 27°19'38.8"E; Расстояние до МКАД: 17,5 км.

Колодищи, ул. Березовая, участок № 2 (Лот № 5)













В Колодищах разыграют сразу два земельных надела примерно по 14 соток. Первый — участок № 2 по улице Березовая. Площадь — 13,59 сотки, форма сложная (узкая и длинная).













Выделен надел прямо в сосновом лесу, место достаточно живописное, вокруг много зелени, ближайшие соседи строятся. Из коммуникаций здесь есть электричество и газ. Торги за лот начнутся с 39 тысяч руб.

Площадь участка — 13,59 сотки; Первоначальная стоимость земельного участка — 39 тысяч рублей; Координаты участка: 53°56'09.9"N 27°48'35.9"E; Расстояние до МКАД: 13 км.

Колодищи, ул. Нижняя, участок № 1 (Лот № 6)





Участок № 1 по улице Нижняя выделен на окраине населенного пункта — у леса. Территория ранее не осваивалась, рядом только один сосед. Из коммуникаций здесь также есть электричество и газ.













Кроме того, к наделу ведет асфальтированный подъезд, а прямо у «забора» — остановка общественного транспорта. Участок ровный, частично заросший соснами и березами.

Площадь участка — 13,99 сотки; Первоначальная стоимость земельного участка — 39 тысяч рублей; Координаты участка: 53°56'39.9"N 27°49'10.7"E Расстояние до МКАД: 13 км.

Мачулищи, участок № 2 (Лот № 9)













Участок № 2 в Мачулищах — самый дорогой лот предстоящего аукциона. Торги за 14,7 сотки земли начнутся с 49,4 тысяч руб. Выделен надел на пустыре, ближайший сосед уже строится.











Из коммуникаций заявлены электричество, газ, водопровод и канализация (собственник — КИЗ «Домосед»), до МКАД отсюда 12,4 километра.

Площадь участка — 14,71 сотки; Первоначальная стоимость земельного участка — 49 403,37 рублей; Координаты участка: 53°46'25.5"N 27°36'04.5"E; Расстояние до МКАД: 12,4 км.

Гатово, ул. Кленовая, участок № 3 (Лот № 11)











В Гатово разыграют небольшой участок площадью 7 соток. Территория ровная, подъезд накатан, рядом лесополоса. Из коммуникаций есть все необходимое — газ, вода и электричество.











В целом участок неплохой — до МКАД всего 10 километров, площадка ровная, место достаточно уединенное, а стартовая цена — 15 тысяч рублей.

Площадь участка — 7 соток; Первоначальная стоимость земельного участка — 15 тысяч рублей; Координаты участка: 53°47'23.9"N 27°37'25.0"E; Расстояние до МКАД: 9,8 км.

Климовичи, участок № 1 (Лот № 12)













Еще один интересный вариант — 15 соток земли в 4,4 километре от МКАД. Площадка квадратная, находится на склоне. Из коммуникаций — электричество и газ.



















Из нюансов — отсутствие вменяемого подъезда и заброшенное производство рядом. Стоит участок — 27 тысяч рублей со старта.

Площадь участка — 15 соток; Первоначальная стоимость земельного участка — 27 тысяч рублей; Координаты участка: 53°48'24.5"N 27°37'27.9"E; Расстояние до МКАД: 4,4 км.

Сеницкий с/с, Щитомиричи, участок № 131 (Лот № 19)











За 35 тысяч рублей со старта можно купить участок в деревне Шитомиричи, что в 6,5 километрах от МКАД. Площадь вакантного надела — 12,63 сотки, подъезд — гравийка, из коммуникаций есть газ и электричество.













Территория ровная, удобная для строительства, вокруг — новые коттеджи и добротные дома, некоторые соседи строятся. При этом, на участке есть ограничения — площадка находится в охранной зоне магистрального трубопровода системы газоснабжения, площадь охранной зоны — 0,0096 га.