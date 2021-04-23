Сын Бекхэмов догоняет по популярности родителей: стал фотографом и женится на дочке миллиардера

Источник материала: Tut.by

У Виктории и Дэвида Бекхэмов четверо детей. Старшему Бруклину, который по семейной легенде получил имя в честь нью-йоркского района, где был зачат, недавно исполнилось 22. Он уже довольно успешный фотограф и модель, а еще жених Николы Пельтц — дочери американского миллиардера. Так как сегодня персона Бруклина Бекхэма интересна не только в контексте звездной семьи, но и сама по себе, SPORT.TUT.BY подробнее рассказывает о знаменитом отпрыске Бекхэмов.



Фото из инстаграма Бруклина Бекхэма

Ему прочили будущее футболиста, но он выбрал моду и фотографию

Бруклин Бекхэм родился в 1999 году и стал первенцем у солистки «Spice Girls» Виктории Адамс и футболиста «Манчестер Юнайтед» Дэвида Бекхэма. Ему пророчили футбольное будущее (как с таким отцом может быть по-другому). Бруклин даже занимался в академиях LA Galaxy и «Арсенала».



Фото из инстаграма Бруклина Бекхэма

— Я понимаю, что мне достаются такие возможности, которых нет у моих ровесников, — рассуждал в интервью Бруклин Бекхэм . — Но с другой стороны, я не могу делать то же самое, что делают другие 18-летние. Я не могу пойти, например, просто повеселиться. Мне нужно рано вставать и много работать.

Выбирая дело всей жизни, Бруклин решил не делать ставку на спорт — куда ближе ему оказались увлечения матери, которая работает в мире моды и моделинга.

Вот уже несколько лет страсть Бруклина Бекхэма — фотография. Причем ему одинаково интересно работать по обе стороны объектива.



Фото из инстаграма Бруклина Бекхэма

В качестве модели старший сын Бекхэмов снимался для обложки Man About Town и Vogue, участвовал в рекламной кампании польского бренда Reserved, а недавно стал лицом культовой джинсовой марки Pepe Jeans.

При этом он отлично понимает, как надо работать с камерой: Бруклин четыре года изучал искусство фотографии в нью-йоркском колледже.

— Мне нравится пытаться запечатлевать момент, выражение лица, то, как свет падает на объект, который я фотографирую. А иногда это может быть что-то или кто-то в природе, создающий естественный и спонтанный образ, — рассказывал Бекхэм-младший о своем хобби.



Фото из инстаграма Дэвида Бекхэма

Его называют любимчиком Дэвида и ловеласом

Его часто называют любимчиком Дэвида Бекхэма, но такое впечатление складывается скорее потому, что 22-летний Бруклин быстро превратился из старшего сына в кореша Бэкса. Они набивают тату у одного и того же мастера, делятся друг с другом одеждой (а точнее Бруклин не стесняется стащить что-нибудь у модника-отца) и устраивают совместные путешествия.

Поздравляя Дэвида с днем рождения, старший сын называет его в инстаграме своим лучшим другом. Но оно и неудивительно: ведь когда Бруклину было 14 лет, отец даже сопровождал сына на свидания (правда, сидел в нескольких столиках от парочки).



Фото из инстаграма Дэвида Бекхэма

Личная жизнь Бруклина Бекхэма всегда очень интересовала папарацци, поэтому имена подружек звездного отпрыска сразу становились известны общественности. Впрочем, Бруклин своей влюбчивостью и сам подбрасывал поводы для обсуждений.

Первые громкие отношения случились у сына Бекхэмов с американской актрисой Хлоей Морец. Они познакомились в 2014 году на неделе моды в Париже. Бруклину на тот момент было 15, Хлое — 17. Молодые люди пытались скрывать свой роман, но фотографы все-таки запечатлели парочку во время нескольких свиданий.



Хлоя Моретц. Фото из инстаграма Хлои Моретц

На протяжении следующих трех лет Бруклин и Хлоя Морец несколько раз сходились и расходились, но в итоге летом 2017-го пара распалась окончательно. По словам актрисы, их любви помешало повышенное внимание прессы, которая не оставляла их в покое ни на минуту.

Бруклина Бекхэма также связывали романтические отношения с Соней Бен Аммар — дочерью известного кинопродюсера Тарака Бен Аммара и актрисы Биты Бен Аммар, певицей Мэдисон Бир, звездой YouTube Лекси Пантеррой, моделями Ханой Кросс и Фиби Торренс…

Женится на дочке миллиардера и уже подписал брачный контракт



Фото из инстаграма Бруклина Бекхэма

В октябре 2019 года 20-летнего Бруклина впервые заметили в компании дочери американского миллиардера, актрисы Николы Пельтц. После череды неудачных отношений никто не верил, что Бруклин всерьез остепенится и решит завести семью.

Но понадобилось меньше года, чтобы Бруклин разглядел в Николь свою единственную.

— Я сделал своей возлюбленной предложение и она сказала «Да»! Я самый счастливый мужчина в мире. Я обещаю тебе быть лучшим мужем и отцом. Люблю тебя, детка, — так сын Виктории и Дэвида подписал снимок с помолвки.

Знаменитые родители, кстати, одобрили выбор Бруклина.



Фото из инстаграма Бруклина Бекхэма

— Он так счастлив рядом с ней, они оба очень счастливы. Она прекрасная девушка, очень милая, добрая. Такая приятная, теплая, замечательная-замечательная женщина. Мы и мечтать не могли, что Бруклин встретит настолько обворожительную, приятную леди. Так что мы очень-очень счастливы. Мы любим ее, — заявила в интервью Виктория.

Она также подчеркнула, что для Бруклина было очень важно найти «свою половинку и леди, с которой он захочет провести остаток жизни, особенно в это непростое время, когда вокруг так много неуверенности и грусти».



Фото из инстаграма Бруклина Бекхэма

Актриса Никола Пельтц известна своими ролями в таких картинах, как «Трансформеры: эпоха истребления», «Повелитель Стихий» и «Мотель Бейтса». А еще 26-летняя американка — дочь Нельсона Пельтца, основателя фонда управления инвестициями Trian Fund Management и близкого друга Дональда Трампа.

Состояние отца Николы оценивается в $ 1,7 миллиарда. На их фоне Бекхэмы выглядят довольно скромной четой: их состояние оценивают в 350 миллионов долларов.

Впрочем, жених и невеста заранее позаботились о том, чтобы накопления родителей остались неприкосновенны в случае любых жизненных раскладов.



Фото из инстаграма Бруклина Бекхэма

Бекхэм и Пельтц уже подписали брачный контракт, согласно которому в случае развода разделят только то, что приобрели и вложили, будучи в статусе мужа и жены. То есть активы родителей ни при каких условиях не пострадают.

Молодые люди планируют торжество на 2022 год. Не понимают, куда спешить, если они хотят прожить вместе всю жизнь.