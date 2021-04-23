Звонят в пять утра, просят помочь. Трое мозырян лишились 17 тысяч рублей после общения с «банковскими работниками»

Источник материала: Tut.by

Трое жителей Мозыря после общения в мессенджерах с людьми, представившимися работниками банков, лишились более 17 тысяч рублей. В милиции рассказали новые истории обмана.





8 апреля звонок на Viber поступил 46-летнему жителю райцентра. Звонящие сообщили, что они проводят проверку своих специалистов в банках и попросили оказать содействие — предложили оформить на себя кредит.

«Вы его потом вернете на указанные нами счета, и тогда самим банкам ничего не будете должны», — обещали собеседники в мессенджере.

Мужчина в одном из банков взял кредит на 8500 рублей и через инфокиоск перечислил заемные деньги по двум предоставленным счетам. Уже после совершения всех нужных мошенникам действий, он все же засомневался и решил обратиться в милицию.

Другого мужчину звонившие в мессенджер огорошили тем, что некто путем использования логина и пароля от его интернет-банкинга пытается взять кредит на его имя и посоветовали срочно изменить их. В процессе разговора мужчина сообщил звонившим все реквизиты от своего банкинга, а также код, который пришел для подтверждения. А вскоре пришло СМС-оповещение от банка — на карт-счет поступили 7800 рублей. Как оказалось, мошенники оформили онлайн-кредит, который банк одобрил. Вскоре пришел новый код для проведения транзакций, который мужчина добросовестно предоставил «специалистам» финансового учреждения. После этого все деньги исчезли. Как станет известно позже, они были переведены на счет одного из российских банков.

25-летнему жителю Мозыря позвонили в пять утра и сонному сообщили, что с его карт-счета некто снимает деньги, поэтому карточку необходимо срочно заблокировать. Но, чтобы спасти наличность, деньги надо перевести на временный счет банка, что мужчина и сделал — в итоге лишился тысячи рублей.

Что важно знать, чтобы не потерять свои деньги

Не говорите с незнакомцами, которые представляются работниками банка в мессенджерах. Настоящие специалисты из финансовых учреждений не звонят с использованием мессенджеров.

Реквизиты ваших карточек или счетов у них имеются.

Они никогда не позвонят вам ночью, а тем более не попросят передать им секретный код, приходящий исключительно вам и на ваш номер мобильного телефона.

Никогда не соглашайтесь на скачивание программ удаленного доступа, например, TeamViewer, AnyDesk, которые нужны якобы для блокировки карты или удаления вируса. А если уж скачали, не вздумайте назвать номер ID программы. Как только клиент банка соглашается на передачу этих данных, мошенники начинают действовать от его имени. Они подключаются к устройству и получают полный доступ ко всей информации, хранящейся в телефоне или компьютере.