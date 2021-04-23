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SpaceX отправила пилотируемый корабль к МКС

23.04.2021 13:43 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Пилотируемый космический корабль Crew Dragon-2 компании SpaceX стартовал к Международной космической станции (МКС). Об этом пишет РБК.


Фото: SpaceX

В состав экипажа вошли астронавты трех космических агентств. NASA представляют Шейн Кимбро, который стал командиром корабля, а также пилот Меган Макартур. В качестве специалистов миссии выступят астронавт Европейского космического агентства (ESA) Томас Песке из Франции, а также астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Акихико Хосидэ.

Crew Dragon, как ожидается, должен состыковаться с МКС 24 апреля примерно в 05.09 по времени Восточного побережья США (12.09 мск). Предполагается, что к МКС одновременно будут пристыкованы сразу два корабля Crew Dragon.

Астронавты Crew Dragon — 2 будут находиться на МКС одновременно с экипажем Crew Dragon — 1. Возвращение корабля Crew Dragon — 1 планируется в конце апреля — начале мая. Crew Dragon — 2 должен вернуться на Землю осенью, не раньше 31 октября. Спускаемая капсула должна будет совершить мягкую посадку на парашютах в Атлантике.

 
 
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На борту космического корабля находятся астронавты NASA, а также Европейского и Японского космических агентств.
 
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