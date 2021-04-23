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Овощи несвежие: мужчина в магазине набросился с ножом на покупателя - видео
23.04.2021 13:47 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Нетрезвый мужчина разбросал овощи, поругался с продавцом, а затем набросился с ножом на другого покупателя, инцидент попал на видео.
Как рассказали в МВД, в один из магазинов Бреста зашел мужчина. Его якобы не устроила свежесть овощей, и она начал разбрасывать товар. Сотрудник магазина сделал ему замечание, но мужчина решил вступить в перепалку.
Помочь разрешить конфликт решил другой покупатель, им оказался военнослужащий. Ему недовольный овощами посетитель пригрозил расправой. Позже возле кассы он исполнил свою угрозу - набросился на военного и нанес удар ножом в шею. От ранения мужчину спас воротник куртки.
Нападавший был задержан охранником магазина. Как выяснилось, ранее 58-летний брестчанин уже был судим, а в момент инцидента он был нетрезв.
️Следователи дали правовую оценку действиям мужчины, в его отношении возбуждено уголовное дело за угрозу убийством или причинением телесных повреждений.
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В отношении брестчанина возбуждено уголовное дело, в момент преступления он находился в состоянии алкогольного опьянения.
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