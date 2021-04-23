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В Беларуси начали продавать обновленный Mitsubishi Eclipse Cross

23.04.2021 13:47 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В Беларусь прибыли первые экземпляры обновленного Eclipse Cross. Кроссовер получил доработанную внешность и улучшенный интерьер. Машину уже можно купить в Минске, Могилеве и Бобруйске.

В Беларуси начали продавать обновленный Mitsubishi Eclipse Cross

Eclipse Cross — это один из немногих компактных кроссоверов, который привозится к нам из Японии. После рестайлинга у машины изменилась передняя часть. Здесь можно заметить другие LED ходовые огни Dynamic Shield. Легкие реформы достались и корме. Кроме того, клиентам доступны колесные диски нового дизайна (18 дюймов). За счет других бамперов габаритная длина автомобиля увеличилась на 140 мм.

В Беларуси начали продавать обновленный Mitsubishi Eclipse Cross
В Беларуси начали продавать обновленный Mitsubishi Eclipse Cross

Обновленный Eclipse Cross доступен в Беларуси в 3 комплектациях. Две версии оснащены новым для этой модели атмосферным двигателем 2,0 мощностью 150 л. с., а полноприводный вариант кроссовера сохранил уже знакомый турбированный бензиновый двигатель 1,5 мощностью также 150 л. с. Оба двигателя работают на 92 бензине. Японцы перенастроили фирменную систему полного привода Mitsubishi Super-All Wheel Control (S-AWC).

В Беларуси начали продавать обновленный Mitsubishi Eclipse Cross
В Беларуси начали продавать обновленный Mitsubishi Eclipse Cross
В Беларуси начали продавать обновленный Mitsubishi Eclipse Cross

Для модели предлагаются современные ассистенты: адаптивный круиз-контроль, система смягчения последствий лобового столкновения, система мониторинга «слепых» зон, дополненная система помощи при смене полосы и автоматический дальний свет.

В Беларуси начали продавать обновленный Mitsubishi Eclipse Cross
В Беларуси начали продавать обновленный Mitsubishi Eclipse Cross
В Беларуси начали продавать обновленный Mitsubishi Eclipse Cross
В Беларуси начали продавать обновленный Mitsubishi Eclipse Cross

Белорусские цены на Mitsubishi Eclipse Cross 2021 модельного года начинаются с 83 200 рублей. Топовые исполнения стоят более 95 тысяч рублей.

В Беларуси начали продавать обновленный Mitsubishi Eclipse Cross
В Беларуси начали продавать обновленный Mitsubishi Eclipse Cross
В Беларуси начали продавать обновленный Mitsubishi Eclipse Cross
В Беларуси начали продавать обновленный Mitsubishi Eclipse Cross
Mitsubishi Lancer IX Рестайлинг 2 Rolf, 2006 г.в., 119 000 км
синий, седан, бензин 1.6 л, автоматическая, передний привод
10 638 р.
4100$ / 3404€
Mitsubishi Galant IX, 2005 г.в., 206 000 км
серебристый, хетчбэк, бензин 2.4 л, автоматическая, передний привод
11 936 р.
4600$ / 3819€
Mitsubishi Lancer IV, 1986 г.в., 184 000 км
белый, седан, бензин 1.3 л, автоматическая, передний привод
1583 р.
610$ / 506€
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Теги: Минск, Могилев
 
 
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В Беларусь прибыли первые экземпляры обновленного Eclipse Cross. Кроссовер получил доработанную внешность и улучшенный интерьер. Машину уже можно купить в Минске,...
 
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