В Беларуси начали продавать обновленный Mitsubishi Eclipse Cross

Источник материала: Onliner

В Беларусь прибыли первые экземпляры обновленного Eclipse Cross. Кроссовер получил доработанную внешность и улучшенный интерьер. Машину уже можно купить в Минске, Могилеве и Бобруйске.





Eclipse Cross — это один из немногих компактных кроссоверов, который привозится к нам из Японии. После рестайлинга у машины изменилась передняя часть. Здесь можно заметить другие LED ходовые огни Dynamic Shield. Легкие реформы достались и корме. Кроме того, клиентам доступны колесные диски нового дизайна (18 дюймов). За счет других бамперов габаритная длина автомобиля увеличилась на 140 мм.









Обновленный Eclipse Cross доступен в Беларуси в 3 комплектациях. Две версии оснащены новым для этой модели атмосферным двигателем 2,0 мощностью 150 л. с., а полноприводный вариант кроссовера сохранил уже знакомый турбированный бензиновый двигатель 1,5 мощностью также 150 л. с. Оба двигателя работают на 92 бензине. Японцы перенастроили фирменную систему полного привода Mitsubishi Super-All Wheel Control (S-AWC).













Для модели предлагаются современные ассистенты: адаптивный круиз-контроль, система смягчения последствий лобового столкновения, система мониторинга «слепых» зон, дополненная система помощи при смене полосы и автоматический дальний свет.

















Белорусские цены на Mitsubishi Eclipse Cross 2021 модельного года начинаются с 83 200 рублей. Топовые исполнения стоят более 95 тысяч рублей.















