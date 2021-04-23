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В Беларуси начали продавать обновленный Mitsubishi Eclipse Cross
Источник материала: Onliner
В Беларусь прибыли первые экземпляры обновленного Eclipse Cross. Кроссовер получил доработанную внешность и улучшенный интерьер. Машину уже можно купить в Минске, Могилеве и Бобруйске.
Eclipse Cross — это один из немногих компактных кроссоверов, который привозится к нам из Японии. После рестайлинга у машины изменилась передняя часть. Здесь можно заметить другие LED ходовые огни Dynamic Shield. Легкие реформы достались и корме. Кроме того, клиентам доступны колесные диски нового дизайна (18 дюймов). За счет других бамперов габаритная длина автомобиля увеличилась на 140 мм.
Обновленный Eclipse Cross доступен в Беларуси в 3 комплектациях. Две версии оснащены новым для этой модели атмосферным двигателем 2,0 мощностью 150 л. с., а полноприводный вариант кроссовера сохранил уже знакомый турбированный бензиновый двигатель 1,5 мощностью также 150 л. с. Оба двигателя работают на 92 бензине. Японцы перенастроили фирменную систему полного привода Mitsubishi Super-All Wheel Control (S-AWC).
Для модели предлагаются современные ассистенты: адаптивный круиз-контроль, система смягчения последствий лобового столкновения, система мониторинга «слепых» зон, дополненная система помощи при смене полосы и автоматический дальний свет.
Белорусские цены на Mitsubishi Eclipse Cross 2021 модельного года начинаются с 83 200 рублей. Топовые исполнения стоят более 95 тысяч рублей.
синий, седан, бензин 1.6 л, автоматическая, передний привод
серебристый, хетчбэк, бензин 2.4 л, автоматическая, передний привод
белый, седан, бензин 1.3 л, автоматическая, передний привод
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В Беларусь прибыли первые экземпляры обновленного Eclipse Cross. Кроссовер получил доработанную внешность и улучшенный интерьер. Машину уже можно купить в Минске,...
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