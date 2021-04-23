На М1 Mercedes сбил лося: водитель и пассажир госпитализированы

Источник материала: Onliner

По информации УВД Минского облисполкома, в ночь с 22 на 23 апреля, около 2:00, на 386-м километре трассы М1 (Брест — Минск — граница России) случилось дорожно-транспортное происшествие: автомобиль Mercedes сбил лося, который вышел на дорогу.

— 60-летний житель Витебска, двигаясь на автомобиле Mercedes со стороны Бреста в сторону границы России, совершил наезд на вышедшего на дорогу лося. Водитель и пассажир с травмами госпитализированы. По факту ДТП проводится проверка, — рассказали в ГАИ.





Госавтоинспекция предупреждает: зверь может выскочить из леса, двигаться вдоль проезжей части, внезапно сделать прыжок на противоположную сторону дороги.

— Передвигаясь вдоль леса, будьте бдительны. Особенно в темное время суток. Увидев вблизи дороги или на проезжей части животное, снизьте скорость вплоть до остановки транспортного средства и включите аварийную световую сигнализацию для привлечения внимания других участников дорожного движения, — призвали в ГАИ.