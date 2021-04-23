Из Беларуси уезжают самые квалифицированные и инициативные айтишники

Негативная новостная повестка влияет на эффективность, и все же объем выручки от экспорта ИТ-услуг за год вырастет на 15-20%, считает эксперт



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Belarus IT Companies Club (BICC) провел очередной опрос ИТ-компаний Беларуси, чтобы узнать положение дел в отрасли весной 2021 года. Были опрошены 144 компаний, большинство из которых ориентированы на экспорт услуг и работают на рынке более трех лет. 80% компаний имеют статус резидента ПВТ.

Негативное влияние нестабильной политической ситуации в стране во взаимодействии с клиентами ощутили 42% опрошенных, в то время как 48% респондентов ответили, что проблем у них не возникает.

Пандемия в помощь айтишникам

При этом большинство компаний, принявших участие в исследовании, отмечают относительную стабильность своего финансового положения, несмотря на внешние факторы.

В сравнении с 2020 годом почти у 80% респондентов финансовое состояние осталось стабильным или улучшилось. Об ухудшении финансового состояния заявили 18% опрошенных. Этот показатель снизился по сравнению с опросом в октябре 2020 года, когда об ухудшении говорили 27%.

Половина опрошенных отметили, что в этом году пандемия не оказывает существенного влияния на продажи. 23% указали на положительное влияние и увеличение спроса, отрицательное влияние пандемии на продажи отметили 16% (в октябре 2020 года «отрицательных» ответов было 33%).

По мнению основателя BICC Елизаветы Капитановой, восстановление позитивных настроений в ИТ-секторе во многом это связано с растущими с лета прошлого года продажами.

«Пандемия значительно ускорила цифровую трансформацию бизнеса по всему миру, и технологии получили дополнительный стимул к развитию. Треть компаний в нашем опросе даже увеличила стоимость услуг», — отметила Капитанова в комментарии для Naviny.by.

Только 5% респондентов считают, что удаленный формат работы улучшил производительность работы. 29% указали на ухудшение производительности сотрудников, находящихся на удаленке.

«Я думаю, это связано не только с организацией труда и непосредственно удаленным форматом работы. Производительность может страдать из-за общей негативной новостной повестки в Беларуси — этот фактор действительно влияет на интеллектуальную работоспособность», — считает эксперт.

По сравнению с прошлым годом заметно выросли штаты компаний и количество вакансий. При этом около 70% нанимателей ощущают дефицит технических специалистов. Как следствие, запросы по оплате труда стали выше по сравнению с прошлым годом — это подтверждают 58% респондентов, а в октябре 2020-го так отвечали только 13% респондентов.

«Вряд ли причиной дефицита является релокация разработчиков за рубеж — большинство нанимателей оценивают отток в диапазоне от минимального до 10%, а 20% респондентов в принципе не ощутили оттока разработчиков, — сказала основатель BICC. — Но у почти половины компаний увеличился штат и количество вакансий, то есть на рынок давит внутренний спрос. По сравнению с осенью, процент компаний, у которых нет бенча (свободных разработчиков, которые не заняты в проектах. — ред.) и которые активно нанимают субподряд, увеличился с 14% до 26%».

Отток разработчиков, по оценке руководителей компаний в опросе, пока минимальный и держится на уровне 3-7%, но, увы, уезжают самые квалифицированные и инициативные кадры, констатирует эксперт.

Вместо полного частичный релокейт. Беларусь по-прежнему выигрывает по налогам

По сравнению с осенью на 26% увеличилось число компаний, которые не рассматривают вариант релокейта из Беларуси — сейчас их 62%. Однако 20% уже выехали или в процессе перевода за рубеж части сотрудников — в октябре таких было 11%.

В ходе нынешнего опроса не было ни одного ответа о полной релокации компании, хотя в октябре 2020 года таких ответов было 3%.

«По сравнению с прошлой осенью ажиотаж по поводу полной релокации бизнеса прошел. За последние месяцы руководители успели изучить условия в других странах, их плюсы и минусы — Беларусь по-прежнему выигрывает по налогам. Сервисный ИТ-бизнес очень чувствителен к уровню налогов и прочих расходов, у большинства компаний маржинальность держится на уровне 10-25%, поэтому о массовой полной релокации речи не идет», — комментирует ситуацию Елизавета Капитанова.

Вместе с тем компании активно открывают дополнительные офисы: как для поиска разработчиков в других странах, так и для работы с клиентами напрямую. У половины компаний (52%) уже есть представительства за рубежом, около трети (28%) планируют их открытия. В октябрьском опросе таких было 45% и 19% соответственно.

Трудности сделают белорусские ИТ-компании сильнее

75% респондентов ожидают ухудшения ситуации для ИТ в Беларуси, и эта цифра растет (в октябре было 66%).

Выросло количество тех, кто считает, что кризисные явления в стране продлятся больше года — 75% ответов, при этом в январе 2021 таких было 70%, в октябре 2020 года — 39%.

За последние восемь месяцев не было никаких признаков улучшения обстановки, не произошло ничего, что внушало бы предпринимателям оптимизм, считает Капитанова.

«Многие опасаются повышения налогов. Например, в случае отмены льгот для ПВТ 53% компаний не смогут сохранить достаточную рентабельность, чтобы ведение бизнеса было целесообразным», — сказала она.

По мнению эксперта, ИТ-сектор в Беларуси продолжит умеренно развиваться, объем выручки от экспорта услуг за год вырастет на 15-20%.

«На мой взгляд, нынешние трудности сделают белорусские ИТ-компании сильнее. В целях диверсификации рисков, в поисках трудовых ресурсов и клиентов они выйдут на новые рынки, усовершенствуют организационную структуру и бизнес-процессы, станут ближе к международным стандартам. Я вижу, что руководители компаний стали выше ценить возможности профессионального объединения и сотрудничества — это радует, ведь в трудные времена всегда лучше действовать сообща», — резюмировала эксперт.