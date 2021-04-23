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Песков рассказал, о чем договорились Путин и Лукашенко
23.04.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Владимир Путин и Александр Лукашенко не обсуждали вопрос слияния России и Беларуси в одно государство.
Как сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, цели выйти на прорывные договоренности во время переговоров Владимира Путина и Александра Лукашенко не стояло, это был обычный рабочий процесс.
— Достаточно длительные были переговоры, рабочий «проговор» тем, в основном связанный с экономическим взаимодействием, — цитирует Пескова
Отвечая на вопрос о том, обсуждались каким-то образом вопросы интеграции или слияние двух государств в одно, Песков заявил:
— Нет, слияние государств в одно — нет, а вопросы интеграции, интеграция — это же постоянный процесс, это живой механизм, вопросы интеграции, действительно, постоянно на повестке дня.
По словам пресс-секретаря Путина, тема военной базы РФ в Беларуси не поднималась.
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