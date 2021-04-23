ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Песков рассказал, о чем договорились Путин и Лукашенко

23.04.2021 — Разное | Салiдарнасць  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Салiдарнасць

Владимир Путин и Александр Лукашенко не обсуждали вопрос слияния России и Беларуси в одно государство.

Как сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, цели выйти на прорывные договоренности во время переговоров Владимира Путина и Александра Лукашенко не стояло, это был обычный рабочий процесс.

— Достаточно длительные были переговоры, рабочий «проговор» тем, в основном связанный с экономическим взаимодействием, — цитирует Пескова РИА «Новости». — Говорили и о сотрудничестве в высокотехнологичных областях и энергетике, другие сферы. Но в основном торгово-экономическое сотрудничество — это текущие дела.

Отвечая на вопрос о том, обсуждались каким-то образом вопросы интеграции или слияние двух государств в одно, Песков заявил:

— Нет, слияние государств в одно — нет, а вопросы интеграции, интеграция — это же постоянный процесс, это живой механизм, вопросы интеграции, действительно, постоянно на повестке дня.

По словам пресс-секретаря Путина, тема военной базы РФ в Беларуси не поднималась.

Читайте также

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Спойлер: о слиянии государств в одно не говорили.
 
Новости дня
Новости разные
 
Результат за 1,5 месяца — это реально? Подводим итоги эксперимента по перестройке отделов продаж
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
23.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by