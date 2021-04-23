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В Беларуси лишили лицензий еще двух адвокатов

23.04.2021 14:15 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Квалификационная комиссия по вопросам адвокатской деятельности 21 апреля провела внеочередную аттестацию адвокатов Анны Вовчинской и Светланы Хололович.

В результате обе лишились лицензий.

Поводом для проведения аттестации стали «факты ненадлежащего исполнения адвокатами своих профессиональных обязанностей, выявленные в результате рассмотрения жалоб граждан на действия адвокатов, а также в ходе выборочной проверки Минской областной коллегии адвокатов, проведенной Министерством юстиции».

Анна Вовчинская имеет 27-летний стаж работы в сфере юриспруденции, а Светлана Хололович - 19 лет.

 
 
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Квалификационная комиссия по вопросам адвокатской деятельности 21 апреля провела внеочередную аттестацию адвокатов Анны Вовчинской и Светланы Хололович.
 
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