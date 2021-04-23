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США будут отслеживать, какие программы в эфирах покупают Россия и Китай

23.04.2021 14:15 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Федеральная комиссия по связи США (FCC) единогласно приняла новые правила, обязующие американские теле- и радиокомпании сообщать о транслируемых в эфире материалах, которые спонсируют иностранные правительства или их представительства. Об этом говорится в заявлении FCC.

Отмечается, что медиакомпаниям необходимо будет раскрывать соответствующую информацию во время трансляции в случае, если иностранное государственное учреждение прямо или косвенно заплатило радио- или телестанции за выход материала в эфир.

«Мы знаем, что иностранные учреждения покупают время на вещательных станциях по всей стране, включая программы, спонсируемые правительством Китая, и программы, спонсируемые правительством России, прямо здесь, в столице нашей страны», - заявила и.о. председателя FCC Джессика Розенворсель.

В комиссии заверили, что новые правила «увеличат прозрачность и гарантируют, что аудитория будет знать, когда иностранное правительство или его представители используют эфир, чтобы воздействовать на американскую общественность».

Ранее в Федеральной комиссии по связи заявляли, что в последние годы увеличилось количество сообщений об иностранных программах, спонсируемых из-за рубежа.

Главными пропагандистами США назвали российское агентство Sputnik, а также телевизионный канал Russia Today.

 
 
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Федеральная комиссия по связи США (FCC) единогласно приняла новые правила, обязующие американские теле- и радиокомпании сообщать о транслируемых в эфире материалах,...
 
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