Белорусский рубль сильно подорожал к доллару и евро

Курс доллара обвалился на 0,0260 BYN до 2,5687 BYN/USD и оказался на минимуме за 88 дней. До минимума за три месяца не хватило всего два дня.





Напомним, что 7 апреля доллар установил новый исторический максимум на уровне 2,6676 белорусских рублей. Затем началась затяжная серия падений — доллар подешевел 10 раз за 12 торговых сессий. За это время он уступил белорусскому рублю 0,0989 BYN.





Курс евро рухнул на 0,0296 BYN до 3,0957 BYN/EUR — минимума за 22 дня. Евро прервал серию из четырёх последовательных укреплений, за время которой его курс поднялся на 0,0171 BYN.





Таким образом, евровалюта всего за один день растеряла предыдущие успехи.





Курс российского рубля подскочил на 0,0238 BYN до 3,4189 BYN/100 RUB. Это максимум за 9 дней.





Рубль РФ дорожает второй день. За это время его стоимость поднялась на 0,0375 BYN. Напомним, что ещё в среду 21 апреля российская валюта находилась на минимуме почти за пять месяцев.





Итоги недели 19—23 апреля 2021 на валютном рынке Беларуси

По итогам недели белорусский рубль уверенно подорожал ко всем основным валютам:





курс доллара −0,0278 BYN (−1,07%);

курс евро −0,0125 BYN (−0,40%);

курс российского рубля −0,0174 BYN (−0,51%);





Центробанк России

Сегодня российский рубль уверенно дорожает к доллару и евро. Так, на торгах Мосбиржи к 10:30 средневзвешенный курс доллара обвалился на 1,33 рубля до 75,0893 российских рублей.





Аналогичный курс евро просел ещё сильнее — минус 1,50 рубля до 90,54 российских рублей.





Банк России сегодня принял решение повысить ставку рефинансирования сразу на 0,50% до 4,50%. Это максимальный уровень с 2014 года.