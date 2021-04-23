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Уже прижало? Власти подумывают о смягчении ценового регулирования

23.04.2021 14:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Андрей Картун заявил, что в Беларуси подумывают о смягчении ценового регулирования.

"Сейчас в правительстве обсуждаются возможная отмена этого постановления (о ценах на социально значимые товары. — Прим. OL) и переход к более либеральным мерам… 

Думаю, в ближайшее время мы озвучим конкретную дату отмены этого постановления. Будем искать более компромиссные механизмы", — цитирует замминистра агентство БелТА.

Как сообщалось, в стране сейчас регулируются цены примерно на 25 видов товаров FMCG. В основном это продукты питания.

Таким образом власти пытаются сдержать инфляцию. Она уже достигла более 8,7%. Из-за этого Нацбанк повысил ставку рефинансирования. При этом в официальном плане правительства поставлена цель: инфляция на уровне 5,5% к концу года.
 
 
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Заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Андрей Картун заявил, что в Беларуси подумывают о смягчении ценового регулирования.
 
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