Да дня народзінаў палітзьняволенай Калесьнікавай мастак Цэсьлер стварыў плякат, а музыкі рыхтуюць онлайн-канцэрт

Источник материала: Свабода

«Маша сустрэне свой дзень нараджэньня ў СІЗА. Давайце разам будзем слухаць яе любімую музыку, па якой яна так нудзіцца», — гаворыцца на старонцы імпрэзы ў Facebook.

Онлайн-канцэрт пачнецца ў суботу а 19-й гадзіне паводле менскага часу, арганізатары апублікуюць спасылку перад яго пачаткам.

Цягам трох гадзін будзе гучаць даўняя і сучасная клясычная музыка — ад Бэтховэна да кампазытараў XX стагодзьдзя. У запісе і жывым эфіры прафэсійную флейтыстку павіншуюць сябры, вядомыя музыкі зь Беларусі, Бразыліі, Гішпаніі, Нямеччыны, Расеі ды іншых краін.

Падчас канцэрту таксама будуць паказаны кадры выступаў самой Марыі Калесьнікавай.

Адным зь першым палітзьняволеную павіншаваў вядомы мастак і дызайнэр Ўладзімер Цэсьлер, які празь перасьлед выехаў за межы Беларусі. Выява закратаванага горкага шакаляду суправаджаецца хэштэгам #выпускайтенашумашу.

