Погода в СНГ: штормовое предупреждение в Казахстане, жара в Таджикистане

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Жителям Москвы и области сегодня пригодятся зонтики. Во второй половине дня пройдут кратковременные ливни, грозы. Воздух прогреется до плюс 17 градусов. О погоде в странах Содружества – в репортажах корреспондентов телеканала «МИР 24».

Столбики термометров сегодня в Беларуси поднимутся до плюс 12 градусов. Во многих районах пройдут кратковременные дожди, в некоторых мокрый снег. Порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду. Но даже такая погода не останавливает мотоциклистов, которые выехали на дороги страны. Уже есть смертельные случаи ДТП с их участием. Сегодня стартовала республиканская акция ГАИ. Инспекторы будут следить за соблюдением скоростного режима и проверять наличие водительского удостоверения нужной категории. За отсутствие документов грозит штраф до 230 долларов.

Сразу в нескольких областях Казахстана из-за ветра объявили штормовое предупреждение. Местами порывы будут достигать 28 метров в секунду. На западе – пыльные бури и грозы. На востоке страны – потепление. Больших перепадов температур в ближайшее время синоптики не обещают. Пришло время для зарыбления водоемов. В Бухтарминское водохранилище выпустили два миллиона мальков пеляди. Заселить рукотворное море бюджету стоило 37 тысяч долларов.

В Кыргызстан вернулась весна. Сегодня в Бишкеке солнечно, плюс 14. Предстоящие выходные обещают быть теплыми, и горожане по традиции отправляются на пикник в горы. Там зацвели кусты дикой вишни, и горные склоны окрасились в розовый цвет. Красивым пейзажем бишкекчане смогут полюбоваться около двух недель.

Сегодня в Таджикистане переменная облачность и без осадков. В Душанбе плюс 25. На юге, в Хатлонской области, 30. В такую погоду жители много гуляют в парках, сейчас там особенно красиво. В качестве перекуса с собой можно взять свежую клубнику, черешню, абрикосы или тутовник. Первый витаминный урожай в республике уже собрали.

На большей части территории Армении температура плюс 25. Осадков не будет до начала следующей недели. В выходные горожане откроют сезон пикников и поездок на природу. Самые популярные направления – Дилижан, Гарни и Арени. Кому же приятнее прохлада, могут насладиться ею в Гюмри, там около 18 градусов тепла.