На МКАД Volkswagen снес знак и улетел в кювет

Источник материала: Tut.by

На МКАД легковушка вылетела в кювет, сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.



Фото: ГАИ

Происшествие случилось 23 апреля, около 10.30. Установлено, что 33-летний водитель Volkswagen двигался по внутреннему кольцу МКАД со стороны улицы Свислочской в направлении улицы Ташкентской. В районе улицы Ауэзова он не справился с управлением и врезался в дорожный знак, после чего автомобиль вылетел за пределы проезжей части и съехал в кювет.



Фото: ГАИ

В результате ДТП никто не пострадал, автомобиль получил механические повреждения.

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