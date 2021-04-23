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На МКАД Volkswagen снес знак и улетел в кювет
Источник материала: Tut.by
На МКАД легковушка вылетела в кювет, сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Происшествие случилось 23 апреля, около 10.30. Установлено, что 33-летний водитель Volkswagen двигался по внутреннему кольцу МКАД со стороны улицы Свислочской в направлении улицы Ташкентской. В районе улицы Ауэзова он не справился с управлением и врезался в дорожный знак, после чего автомобиль вылетел за пределы проезжей части и съехал в кювет.
В результате ДТП никто не пострадал, автомобиль получил механические повреждения.
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В результате ДТП никто не пострадал, автомобиль получил механические повреждения.
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