В Беларуси начались продажи обновленного Mitsubishi Eclipse Cross

Источник материала: Tut.by

Первые экземпляры обновленного кроссовера Mitsubishi Eclipse Cross поступили в дилерские центры в Минске, Могилеве и Бобруйске.





Длина автомобиля увеличилась на 140 мм, что позволило добавить объема багажнику (+15%), теперь он составляет 331 л (по методике VDA). Передняя часть Eclipse Cross, в том числе новые фары и светодиодные дневные ходовые огни, выполнена в соответствии с последней итерацией фирменной дизайнерской концепции Dynamic Shield. Переработана и задняя часть машины, получившая новые пятую дверь, бампер и фонари. Также появился новый цвет кузова (перламутрово-белый White Diamond) и 18-дюймовые легкосплавные диски с новым дизайном.





Обновленный Eclipse Cross доступен в Беларуси в трех комплектациях. Две версии оснащены новым для этой модели атмосферным двигателем объемом 2 л мощностью 150 л.с., а полноприводный вариант кроссовера сохранил уже знакомый 1,5-литровый турбомотор мощностью также 150 л.с. Оба двигателя работают на 92-м бензине и в паре с вариатором.





Изменения коснулись и интерьера Eclipse Cross, где появилась новая мультимедиасистема с 8-дюймовым экраном, а также панорамная крыша с электрическим люком (в топовом исполнении Ultimate).





Для кроссовера доступны фронтальные, боковые подушки и шторки, а также подушка безопасности для коленей водителя и широкий набор электронных ассистентов, включая адаптивный круиз-контроль, системы смягчения последствий лобового столкновения, мониторинга «слепых» зон и помощи при смене полосы и автоматический дальний свет.









Как и дореформенный вариант, обновленный «паркетник» производится в Японии. Белорусские цены на Eclipse Cross 2021 модельного года начинаются с 83 200 рублей за версию Intense с атмосферным бензиновым двигателем и передним приводом. Стоимость максимальной комплектации Ultimate с турбомотором и полноприводной трансмиссией — 95 200 рублей.