«Собрались, чтобы поднять людям настроение». Группа, которую распустили в 2019-м, вернулась

Источник материала: Tut.by

Белорусская группа «Без билета», которую лидер коллектива Виталий Артист распустил в 2019 году, вернулась с новой песней о мире «Харе Рама».

Виталий Артист комментирует, что в какой-то момент стало ясно: группе нужно собраться на момент, чтобы записать светлый трек и поднять людям настроение. Продолжит ли и дальше функционировать «Без билета», он не уточнил.

— Пусть «Харе Рама» разбавит красками горизонт и помирит далеких и близких. Сильного мира, любви и ярких встреч нам! — сказал он.

Известный белорусский инди-коллектив «Без билета» с 20-летней историей прекратил существование в 2019 году, когда фронтмен неожиданно решил закрыть группу , хоть музыканты этот поступок не одобрили. Коллектив дал прощальный концерт в «Минск-Арене», а Виталий Артист продолжил выпускать музыку как сольный артист под своим именем.