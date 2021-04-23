|
«Собрались, чтобы поднять людям настроение». Группа, которую распустили в 2019-м, вернулась
Источник материала: Tut.by
Белорусская группа «Без билета», которую лидер коллектива Виталий Артист распустил в 2019 году, вернулась с новой песней о мире «Харе Рама».
Виталий Артист комментирует, что в какой-то момент стало ясно: группе нужно собраться на момент, чтобы записать светлый трек и поднять людям настроение. Продолжит ли и дальше функционировать «Без билета», он не уточнил.
— Пусть «Харе Рама» разбавит красками горизонт и помирит далеких и близких. Сильного мира, любви и ярких встреч нам! — сказал он.
Известный белорусский инди-коллектив «Без билета» с 20-летней историей прекратил существование в 2019 году, когда фронтмен неожиданно
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусская группа «Без билета», которую лидер коллектива Виталий Артист распустил в 2019 году, вернулась с новой песней о мире «Харе Рама».
|
Свежие газеты
Архив (Разное)