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Volvo в первом квартале 2021 года установила рекорд по мировым продажам

23.04.2021 14:27 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 40,8% — первый квартал 2021 года стал для Volvo лучшим по объему мировых продаж за всю историю компании.


Общий объем продаж Volvo за отчетный период составил 185 698 автомобилей. В марте 2021 года мировые продажи Volvo составили 75 315 автомобилей — на 62,3% больше, чем в марте прошлого года. Наиболее популярной моделью по итогам минувшего месяца стал кроссовер XC40, реализованный в количестве 23 958 единиц. На втором месте по уровню спроса — XC60 (21 186 единиц), а на третьем — XC90 (9893 автомобиля).


Продажи на рынках Европы за первые три месяца 2021 года возросли до 87 457 автомобилей (на 24% больше, чем за аналогичный период прошлого года). Движущей силой роста продаж стали преимущественно рынки, где связанные с пандемией ограничения были уже сняты. При этом в марте 39% от общего объема европейских продаж компании пришлось на модели линейки Recharge, то есть гибридные автомобили и электромобили. В России за первый квартал 2021 года продажи Volvo составили 1799 автомобилей. Наиболее востребованными у россиян являются кроссоверы марки — первое место занял XC60 (продан 571 экземпляр), за которым следуют XC90 и XC40.

 
 
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По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 40,8% - первый квартал 2021 года стал для Volvo лучшим по объему мировых продаж за всю историю компании.
 
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