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Новости социального государства: в Беларуси может появиться рассрочка на выплату штрафов по уголовке
Источник материала: KYKY>
Палата представителей в первом чтении приняла проект закона об изменениях в Уголовном кодексе,
Депутаты предлагают исключить из УК десять статей и 24 состава преступления – они перейдут в разряд административных правонарушений. Еще в УК может появиться пункт о применении медиации – это внесудебная процедура разрешения спора с участием независимого посредника. Как ее собираются воплощать в независимых беларуских судах, не уточняется.
Есть и статьи, которые могут перекочевать из Административного в Уголовный кодекс. Как вы понимаете, это популярные статьи для 2021-го:
По многим «актуальным» статьям хотят ужесточить наказание, а именно за:
И вишенка на торте изменений в УК: на выплату штрафа можно будет получить рассрочку на срок до пяти лет или отсрочку на срок до одного года. Кроме этого, проектом закона предусматривается, что один день содержания под стражей будет приравнен к полутора дням наказания в виде лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего и усиленного режима (сейчас — день за день).
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Новости социального государства: в Беларуси может появиться рассрочка на выплату штрафов по уголовке
Палата представителей в первом чтении приняла проект закона об изменениях в Уголовном кодексе, пишет Euroradio. Что может измениться в УК? Депутаты предлагают...
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