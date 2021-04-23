Новости социального государства: в Беларуси может появиться рассрочка на выплату штрафов по уголовке

Источник материала: KYKY

Палата представителей в первом чтении приняла проект закона об изменениях в Уголовном кодексе, пишет Euroradio. Что может измениться в УК?

Депутаты предлагают исключить из УК десять статей и 24 состава преступления – они перейдут в разряд административных правонарушений. Еще в УК может появиться пункт о применении медиации – это внесудебная процедура разрешения спора с участием независимого посредника. Как ее собираются воплощать в независимых беларуских судах, не уточняется.

Есть и статьи, которые могут перекочевать из Административного в Уголовный кодекс. Как вы понимаете, это популярные статьи для 2021-го:

за неисполнение решения о признании организации экстремистской и о приостановлении ее деятельности;

за повторное в течение года нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий;

за участие в экстремистском формировании и содействие экстремистской деятельности;

за повторное распространение владельцем интернет-ресурса, не зарегистрированного в качестве сетевого издания, информации, распространение которой запрещено;

за умышленное незаконное предоставление информации о частной жизни и персональных данных другого лица без его согласия (в случае, если эти действия повлекли причинение существенного вреда);

и другие.

По многим «актуальным» статьям хотят ужесточить наказание, а именно за:

клевету;

сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу при выполнении ими обязанностей по охране общественного порядка;

насилие либо угрозу применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел или его близких в целях воспрепятствования его законной деятельности и принуждения к изменению характера этой деятельности либо из мести за выполнение служебной деятельности;

насилие в отношении судьи, народного заседателя или их близких с той же целью;

дискредитацию Беларуси.

И вишенка на торте изменений в УК: на выплату штрафа можно будет получить рассрочку на срок до пяти лет или отсрочку на срок до одного года. Кроме этого, проектом закона предусматривается, что один день содержания под стражей будет приравнен к полутора дням наказания в виде лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего и усиленного режима (сейчас — день за день).