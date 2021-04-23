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Панарин о главной интриге переговоров Путина и Лукашенко
23.04.2021 14:35 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
В обзоре событий на своем
© Sputnik / Алексей Майшев
"Президент России сказал: "А зачем мне ехать в Донбасс, вот Зеленский предложил, он должен сначала встретиться с лидерами ДНР и ЛНР, а потом уже с другими обсуждать проблемы". И сразу же лидеры ДНР и ЛНР обратились к Зеленскому с просьбой немедленно встретиться на любой линии соприкосновения или, если он боится, то в формате конференции. Батька говорит: "Ну конечно, Зеленскому надо подучиться дипломатичности, этичности и так далее". Так по-отечески пожурил. Такой был публичный разговор", ― отметил Панарин.
Укрепление интеграции
Далее лидеры говорили об укреплении безопасности, вспомнили о попытке
"И затем были три часа 55 минут переговоры, после этого через час Лукашенко улетел в Минск. Интрига, о чем договорились. Говорили об укреплении интеграции", ― добавил эксперт.
Напомним, накануне на встрече с российским лидером в Москве президент Беларуси отметил серьезное продвижение двух стран по союзным программам, по словам Александра Лукашенко, на данный момент большинство дорожных карт уже согласовано, "
Лукашенко согласился с Путиным, что в этих направлениях есть
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Доктор политических наук, профессор Игорь Панарин анализирует заявления лидеров России и Беларуси по ситуации в Украине, сделанные перед стартом переговоров в...
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