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Панарин о главной интриге переговоров Путина и Лукашенко

23.04.2021 14:35 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио
Панарин о главной интриге встречи Путина и Лукашенко

В обзоре событий на своем youtube-канале российский политолог, член Академии военных наук Игорь Панарин назвал ключевыми состоявшиеся накануне в Москве переговоры Владимира Путина с Александром Лукашенко, в частности, эксперт отметил ряд заявлений двух лидеров, прозвучавших во время публичного открытия переговоров и связанных с решением украинского кризиса

© Sputnik / Алексей Майшев
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"Президент России сказал: "А зачем мне ехать в Донбасс, вот Зеленский предложил,  он должен сначала встретиться с лидерами ДНР и ЛНР, а потом уже с другими обсуждать проблемы". И сразу же лидеры ДНР и ЛНР обратились к Зеленскому с просьбой немедленно встретиться на любой линии соприкосновения или, если он боится, то в формате конференции. Батька говорит: "Ну конечно, Зеленскому надо подучиться дипломатичности, этичности и так далее". Так по-отечески пожурил. Такой был публичный разговор", ― отметил Панарин.

Укрепление интеграции

Далее лидеры говорили об укреплении безопасности, вспомнили о попытке государственного переворота в Беларуси и "заговоре с целью свержения власти, который организуется Лондоном ― Третьим Карфагеном, Шерханом и так далее", отметил политолог. 

"И затем были три часа 55 минут переговоры, после этого через час Лукашенко улетел в Минск. Интрига, о чем договорились. Говорили об укреплении интеграции", ― добавил эксперт.

Напомним, накануне на встрече с российским лидером в Москве президент Беларуси отметил серьезное продвижение двух стран по союзным программам, по словам Александра Лукашенко,  на данный момент большинство дорожных карт уже согласовано, "остались 2-3 очень серьезные программы экономического характера, в том числе и налогообложение".

Лукашенко согласился с Путиным, что в этих направлениях есть хорошее продвижение, но остаются "вопросы на злобу дня, которые надо усиливать". В частности это, вопросы безопасности и обороны в Союзном государстве, хотя тут оба лидера "справляются и справятся".

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Теги: Минск
 
 
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