Асмус, Климова и другие: самые яркие образы на красной дорожке 43-го ММКФ

Источник материала: Sputnik Беларусь

Торжественное открытие 43-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) прошло 22 апреля в столичном театре "Россия".

В этот вечер перед объективами светских фотографов собрались практически все звезды российского кино и шоу-бизнеса, а также политики и иностранные гости: например, солист Rammstein Тилль Линдеманн, звезда турецких сериалов Мерьем Узерли и другие.

Но ярче всех на ковровой дорожке сверкали самые популярные российские актрисы: Кристина Асмус, Екатерина Климова, Мария Кожевникова, Любовь Толкалина, Ирина Безрукова, Агата Муцениеце, Олеся Судзиловская и другие участницы фестиваля устроили настоящее состязание дизайнерских нарядов и украшений от ювелирных брендов.

Предлагаем вам убедиться в этом - самые яркие и провокационные наряды звезд на 43-й церемонии ММКФ в фотоленте Sputnik.