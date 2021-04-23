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Асмус, Климова и другие: самые яркие образы на красной дорожке 43-го ММКФ
23.04.2021 14:35 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Торжественное открытие 43-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) прошло 22 апреля в столичном театре "Россия".
В этот вечер перед объективами светских фотографов собрались практически все звезды российского кино и шоу-бизнеса, а также политики и иностранные гости: например, солист Rammstein Тилль Линдеманн, звезда турецких сериалов Мерьем Узерли и другие.
Но ярче всех на ковровой дорожке сверкали самые популярные российские актрисы: Кристина Асмус, Екатерина Климова, Мария Кожевникова, Любовь Толкалина, Ирина Безрукова, Агата Муцениеце, Олеся Судзиловская и другие участницы фестиваля устроили настоящее состязание дизайнерских нарядов и украшений от ювелирных брендов.
Предлагаем вам убедиться в этом - самые яркие и провокационные наряды звезд на 43-й церемонии ММКФ в фотоленте Sputnik.
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Негласное состязание главных красавиц российского кинематографа и гостей Московского кинофестиваля, а также их стильных и провокационных образов - в фотоленте...
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