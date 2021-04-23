Эксперты рассказали о будущем Беларуси и России по итогам встречи президентов

Источник материала: Sputnik Беларусь

По оценке экспертов, дальнейшее развитие отношений между Беларусью и Россией будет строиться на углублении интеграционных отношений. В первую очередь в сфере экономики и безропотности. Усиление этого вектора двустороннего сотрудничества выбрано, считают аналитики, не случайно.

"Если мы начинаем анализировать международную ситуацию в категории формирования полярного мира, формирования макрорегионов то конфронтация с коллективным западом в принципе неизбежна. Надо отдавать себе отчет и говорить о том, что информационная и экономическая война против нас уже ведется в полной мере. Это звучит жестко, но, к сожалению, это так", - председатель Постоянной комиссии по международным отношениям белорусского парламента Андрей Савиных в ходе видемоста в МПЦ Sputnik Беларусь .

По мнению экспертов, возможно, изменится и сам подход экономических отношений. В нынешних условиях, отметил эксперт Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин, важен не рост товарооборота как таковой, а взаимное проникновение и реализация крупных проектов, ориентированных не только на внутренне потребление, но и на рынки третьих стран.

"То есть, рост не количественный, а именно ориентированный на высокодоходные продукты, высокодоходные услуги, которые как раз способствовали бы возможности зарабатывать нашим двум странам и одновременно давать зарабатывать населению наших стран, повышать его благосостояние. Это однозначно отрасли связанные с наукой, технологиями, высокотехнологическими продуктами и услугами", - уточнил Авдонин.

В сегодняшних реалиях интеграцию в экономической сфере специалисты рассматривают как инструмент оздоровления экономик после пандемии. Интеграция в сфере безопасности – гарантия защиты от западных угроз. Однако, по мнению экспертов, реализация этих направлений возможна только с учетом изменения восприятии союза России и Беларуси в общественном сознании.

"В Беларуси союзнические отношение с Россией имею ментальную основу. Прежде всего, это идейное сознание того, что и россияне, и белорусы принадлежат к одной цивилизации, исторически и культурно близки. И только затем уже идет такое рациональное осознание необходимости интеграции – экономическое сотрудничество, военно-политическое. В основе лежит все-таки ценностная близость", - отметил декан факультета философии и социальных наук БГУ Вадим Гигин.

Как отметил главред портала "Евразия.Эксперт" Вячеслав Сутырин, Беларусь и Россию не разделяют горницы. Граждане двух стран могут свободно передвигаться и реализовывать свой потенциал в рамках. В частности, ежегодно в России находится около одного миллиона граждан Беларуси, которые работают и являются востребованными специалистами.

"Посмотрим на образовательную сферу. В Беларуси обучается около тысячи российских студентов. В России обучается более 10 тысяч белорусских студентов, при этом, более 3 тысяч из них за счет средств бюджета России. Потому что у нас есть Союзное государство, потому что у нас выравнены социальные права", - сказал Сутырин.

Эксперты отметили, что молодежные программы постоянно расширяются. И это одно из направлений укрепления позиций Союзного государства.