Volkswagen улетел в кювет на МКАД. ГАИ: водитель не справился с управлением

Источник материала: Onliner

Сегодня утром водители, проезжающие по внутреннему кольцу МКАД в районе улицы Ауэзова, могли наблюдать следующую картину: сбитый дорожный знак, поврежденный Vоlkswagen в кювете, рядом — ГАИ. Выяснилось, что же там случилось.

Как сообщила старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Заводского РУВД г. Минска Анастасия Забавская, дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня около 10:30. За рулем Volkswagen находился водитель 1987 года рождения, он двигался по внутреннему кольцу МКАД со стороны улицы Свислочской в направлении улицы Ташкентской.

— По предварительной информации, в районе улицы Ауэзова водитель не справился с управлением, совершил наезд на дорожный знак, после чего выехал за пределы проезжей части и съехал в кювет, — рассказала Анастасия Забавская. — Пострадавших нет. На данный момент устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.













Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости быть максимально осторожными за рулем, выбирать безопасную скорость, соблюдать дистанцию и избегать резких маневров и торможений.

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