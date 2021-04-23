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Volkswagen улетел в кювет на МКАД. ГАИ: водитель не справился с управлением

23.04.2021 14:37 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня утром водители, проезжающие по внутреннему кольцу МКАД в районе улицы Ауэзова, могли наблюдать следующую картину: сбитый дорожный знак, поврежденный Vоlkswagen в кювете, рядом — ГАИ. Выяснилось, что же там случилось.

Как сообщила старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Заводского РУВД г. Минска Анастасия Забавская, дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня около 10:30. За рулем Volkswagen находился водитель 1987 года рождения, он двигался по внутреннему кольцу МКАД со стороны улицы Свислочской в направлении улицы Ташкентской.

— По предварительной информации, в районе улицы Ауэзова водитель не справился с управлением, совершил наезд на дорожный знак, после чего выехал за пределы проезжей части и съехал в кювет, — рассказала Анастасия Забавская. — Пострадавших нет. На данный момент устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.

Volkswagen улетел в кювет на МКАД. ГАИ: водитель не справился с управлением
Volkswagen улетел в кювет на МКАД. ГАИ: водитель не справился с управлением
Volkswagen улетел в кювет на МКАД. ГАИ: водитель не справился с управлением

Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости быть максимально осторожными за рулем, выбирать безопасную скорость, соблюдать дистанцию и избегать резких маневров и торможений.

Знакомы с ситуацией? Пишите нам: pv@onliner.by или t.me/vitpetrovich.

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня утром водители, проезжающие по внутреннему кольцу МКАД в районе улицы Ауэзова, могли наблюдать следующую картину: сбитый дорожный знак, поврежденный...
 
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