Утопил Land Rover Defender. Что ответил дилер?

Источник материала: Onliner

Эта история всколыхнула интернет: новенький Land Rover Defender, торчащий в броду где-то на Полесье, вызвал шквал обсуждений, комментариев, советов. И даже упреков производителю: где, мол, обещанные 900 мм преодолеваемого брода, если машина заглохла, погрузившись в воду лишь передней частью? Мы отправили запрос дилеру и получили исчерпывающий ответ.





Вкратце напомним сюжет: минчанин Артур отправился на Полесье любоваться разливами Припяти. На одной из локаций решил переехать реку вброд по старой дороге (а она там действительно есть), но не рассчитал глубину. Машина застряла, и пока искали достойный «тягач», двигатель заглох. Как выяснилось позднее, вода попала в воздушный фильтр и турбину. Гидроудара не случилось, но за ремонт Артуру пришлось заплатить 3243 рубля. Сейчас авто снова на ходу. Однако и у владельца, и у наших читателей возник вопрос: а как так получилось, что вода попала в фильтр, если воздухозаборник (расположен в «жабре» левого крыла) находился выше?





«Команда „Атлант-М Британия“ вдохновляется тем, как открыто наши клиенты смотрят на приключения и какие труднопроходимые участки осваивают на новом Land Rover Defender, — прокомментировал Петр Точилкин, управляющий компании „Атлант-М Британия“, официального дилера бренда Land Rover. — Поэтому мы прекрасно понимаем желание Артура покорить брод. Мы рады, что, несмотря на случившуюся ситуацию, двигатель Defender Артура не был подвержен сильному воздействию и потребовал только профилактических работ и очистки систем. Отвечая на вопрос Артура о нахождении воды в корпусе воздушного фильтра, хотим отметить, что корпус воздушного фильтра имеет дренажное отверстие малого диаметра, которое при прохождении брода в движении автомобиля не пропускает воду. При этом если погрузить корпус воздушного фильтра на длительный период в воду, то естественным образом вода будет проникать в него».





Поясним ситуацию менее официальным языком. Defender, по словам дилера, действительно может преодолевать брод глубиной до 900 мм, без последствий для него. Однако подразумевается, что авто при этом будет находиться в горизонтальном положении. В данной же ситуации получилось так, что оно стояло под сильным наклоном вперед, при этом воздухозаборник находился выше уровня воды, а сам корпус фильтра — в ней. И через дренажное отверстие небольшого диаметра, откуда вода обычно выливается, она вместе со всасываемым воздухом попала сначала в фильтр, а затем и в турбину. Теоретически в момент, когда стало понятно, что сама машина выехать не может, двигатель следовало бы заглушить, и тогда обошлось бы вообще без последствий. Однако Артуру и так повезло: гидроудара не было, двигатель цел.

Далее дилер приводит рекомендации по преодолению брода.

«Шаг 1. Перед тем как погружать автомобиль в воду, мы рекомендуем проверить глубину и поверхность дна. Максимальная глубина преодоления брода у Defender — 900 мм. Обращаем внимание, что при погружении уровень воды поднимается. Это значит, что глубина преодолеваемого брода должна быть менее 900 мм. Очень важно осуществлять погружение постепенно, чтобы не создавать волну. Вес Defender (комплектация SE, кузов 110, двигатель P400) составляет 3165 кг, что при быстром погружении в воду может создавать высокий уровень волны.

Во избежание повреждений бамперов вашего автомобиля при пересечении брода стоит учитывать угол въезда и съезда автомобиля. При выборе уровня подвески повышенной проходимости угол въезда будет составлять 37,5˚, угол съезда — 40˚.

Шаг 2. Перед тем как заезжать в воду, важно остудить двигатель (постоять на холостых оборотах или с выключенным двигателем в течение 2—5 минут). Снять металлические номера. Осмотреться в салоне на предмет наличия ценных вещей, мобильного телефона, ключа от автомобиля, документов, положив их в герметичный пакет.

Шаг 3. Завести автомобиль и выбрать уровень подвески повышенной проходимости (для пневмоподвески).

Шаг 4. Если в вашем автомобиле есть режим „брод“ системы Terrain Response, выбираем его, включаем пониженный ряд передач, выбираем 2-ю или 3-ю передачу.

Шаг 5. Начинаем движение. Двигаемся с постоянной низкой скоростью и контролируем впереди идущую волну для того, чтобы вода не закрывала воздухозаборники.

В случае внезапного погружения необходимо немедленно заглушить автомобиль во избежание попадания воды в двигатель.

Шаг 6. Как только 4 колеса окажутся на сухой поверхности, необходимо остановиться и дать двигателю поработать на холостых оборотах от 2 до 5 минут, чтобы дать стечь остаткам влаги.»





Какие выводы можно сделать по итогам данного случая? Во-первых, дилер прав, это не гарантийный случай: корпус воздушного фильтра был погружен в воду, и здесь вопрос не к конструкции авто, а к его положению в воде. Во-вторых, в данной ситуации Defender действительно следовало бы заглушить, эвакуировать и уже после обследования воздушного фильтра запускать мотор. Впрочем, не стоит учить Артура ездить: он многократный призер трофей-рейдов и джип-тралов, поэтому уже неоднократно проходил такие ситуации на практике. И это, кстати, дает повод думать, что сюжет будет иметь развитие: есть ощущение, что нас ждет «матч-реванш»…