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16-летний парень задел удочкой высоковольтный кабель, от заряда загорелась одежда
Источник материала: Onliner
22 апреля 16-летний парень рыбачил на берегу водоема возле деревни Гуторовщина Мстиславского района. Идя вдоль берега, подросток зацепил удочкой высоковольтный кабель, в результате чего получил электротравму. От электрического разряда на нем загорелась одежда. Находящиеся вблизи рыбаки оказали помощь и вызвали медиков.
С ожогами более 70% тела юноша госпитализирован, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
По данному факту Мстиславским районным отделом проводится доследственная проверка.
Ранее Следственный комитет сообщал о подобном несчастном случае в Могилевской области. Летом прошлого года в Осиповичах 13-летний мальчик, проходя по платформе остановочного пункта, зацепил удочкой высоковольтный кабель, в результате чего получил ожоги 40% тела.
Следователи напоминают рыбакам, что необходимо быть осторожными и не рыбачить в зоне линии электропередачи. Удар током можно получить даже не коснувшись удочкой провода, если предмет окажется на расстоянии около метра от высоковольтной линии.
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22 апреля 16-летний парень рыбачил на берегу водоема возле деревни Гуторовщина Мстиславского района. Идя вдоль берега, подросток зацепил удочкой высоковольтный...
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