16-летний парень задел удочкой высоковольтный кабель, от заряда загорелась одежда

Источник материала: Onliner

22 апреля 16-летний парень рыбачил на берегу водоема возле деревни Гуторовщина Мстиславского района. Идя вдоль берега, подросток зацепил удочкой высоковольтный кабель, в результате чего получил электротравму. От электрического разряда на нем загорелась одежда. Находящиеся вблизи рыбаки оказали помощь и вызвали медиков.

С ожогами более 70% тела юноша госпитализирован, сообщает пресс-служба Следственного комитета.









По данному факту Мстиславским районным отделом проводится доследственная проверка.

Ранее Следственный комитет сообщал о подобном несчастном случае в Могилевской области. Летом прошлого года в Осиповичах 13-летний мальчик, проходя по платформе остановочного пункта, зацепил удочкой высоковольтный кабель, в результате чего получил ожоги 40% тела.

Следователи напоминают рыбакам, что необходимо быть осторожными и не рыбачить в зоне линии электропередачи. Удар током можно получить даже не коснувшись удочкой провода, если предмет окажется на расстоянии около метра от высоковольтной линии.