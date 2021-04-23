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16-летний парень задел удочкой высоковольтный кабель, от заряда загорелась одежда

23.04.2021 14:37 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

22 апреля 16-летний парень рыбачил на берегу водоема возле деревни Гуторовщина Мстиславского района. Идя вдоль берега, подросток зацепил удочкой высоковольтный кабель, в результате чего получил электротравму. От электрического разряда на нем загорелась одежда. Находящиеся вблизи рыбаки оказали помощь и вызвали медиков.

С ожогами более 70% тела юноша госпитализирован, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

16-летний парень задел удочкой высоковольтный кабель, от заряда загорелась одежда
16-летний парень задел удочкой высоковольтный кабель, от заряда загорелась одежда

По данному факту Мстиславским районным отделом проводится доследственная проверка.

Ранее Следственный комитет сообщал о подобном несчастном случае в Могилевской области. Летом прошлого года в Осиповичах 13-летний мальчик, проходя по платформе остановочного пункта, зацепил удочкой высоковольтный кабель, в результате чего получил ожоги 40% тела.

Следователи напоминают рыбакам, что необходимо быть осторожными и не рыбачить в зоне линии электропередачи. Удар током можно получить даже не коснувшись удочкой провода, если предмет окажется на расстоянии около метра от высоковольтной линии.

 
 
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22 апреля 16-летний парень рыбачил на берегу водоема возле деревни Гуторовщина Мстиславского района. Идя вдоль берега, подросток зацепил удочкой высоковольтный...
 
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