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Санкт-Петербург получил три дополнительных матча на Евро-2020
Источник материала: Tut.by
УЕФА на своем официальном сайте сообщил, что три матча группового этапа чемпионата Европы — 2020, которые должны были состояться в Дублине, пройдут в Санкт-Петербурге,
Таким образом, на стадионе «Газпром Арена» будут сыграны следующие встречи:
12 июня: Бельгия – Россия, 22.00;
Помимо этого, четыре матча турнира были перенесены из Бильбао в Севилью. Одна из игр 1/8 финала пройдет в Лондоне вместо Дублина. Мюнхен, как уже сообщалось, сможет обеспечить проведение матчей со зрителями, что было обязательным условием со стороны УЕФА.
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УЕФА на своем официальном сайте сообщил, что три матча группового этапа чемпионата Европы - 2020, который должны были состояться в Дублине, пройдут в...
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