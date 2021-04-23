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Санкт-Петербург получил три дополнительных матча на Евро-2020

23.04.2021 14:45 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

УЕФА на своем официальном сайте сообщил, что три матча группового этапа чемпионата Европы — 2020, которые должны были состояться в Дублине, пройдут в Санкт-Петербурге, пишет championat.


Таким образом, на стадионе «Газпром Арена» будут сыграны следующие встречи:

12 июня: Бельгия – Россия, 22.00;
14 июня: Польша – Словакия, 19.00;
16 июня: Финляндия – Россия, 16.00;
18 июня: Швеция – Словакия, 16.00;
21 июня: Финляндия – Бельгия, 22.00;
23 июня: Швеция – Польша, 19.00;
2 июля: матч 1/4 финала, 19.00.

Помимо этого, четыре матча турнира были перенесены из Бильбао в Севилью. Одна из игр 1/8 финала пройдет в Лондоне вместо Дублина. Мюнхен, как уже сообщалось, сможет обеспечить проведение матчей со зрителями, что было обязательным условием со стороны УЕФА.

 
 
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УЕФА на своем официальном сайте сообщил, что три матча группового этапа чемпионата Европы - 2020, который должны были состояться в Дублине, пройдут в...
 
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