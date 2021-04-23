Санкт-Петербург получил три дополнительных матча на Евро-2020

Источник материала: Tut.by

УЕФА на своем официальном сайте сообщил, что три матча группового этапа чемпионата Европы — 2020, которые должны были состояться в Дублине, пройдут в Санкт-Петербурге, пишет championat.





Таким образом, на стадионе «Газпром Арена» будут сыграны следующие встречи:

12 июня: Бельгия – Россия, 22.00;

14 июня: Польша – Словакия, 19.00;

16 июня: Финляндия – Россия, 16.00;

18 июня: Швеция – Словакия, 16.00;

21 июня: Финляндия – Бельгия, 22.00;

23 июня: Швеция – Польша, 19.00;

2 июля: матч 1/4 финала, 19.00.

Помимо этого, четыре матча турнира были перенесены из Бильбао в Севилью. Одна из игр 1/8 финала пройдет в Лондоне вместо Дублина. Мюнхен, как уже сообщалось, сможет обеспечить проведение матчей со зрителями, что было обязательным условием со стороны УЕФА.