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В Беларуси могут отпустить цены в свободное плавание

23.04.2021 14:49 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В правительстве рассматривают вопрос о смягчении госрегулирования цен, сообщил 23 апреля журналистам заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Андрей Картун.

В Беларуси могут отпустить цены в свободное плавание

В целях сдерживания цен на социально значимые товары правительством 23 февраля было принято постановление № 100, которое с 24 по 28 февраля установило запрет на повышение цен на социально значимые товары, с марта — определило предел их повышения не более 0,2% в месяц. Данное постановление коснулось в основном продовольствия.

«Нужно переходить к более либеральным мерам. Сейчас в правительстве обсуждаем возможность отмены этого постановления. Буквально несколько дней назад состоялось заседание комиссии по вопросам государственного регулирования ценообразования, там обсуждали этот вопрос», — сказал Картун.

Он отметил, что по вопросам ценообразования власти планируют искать «более компромиссные механизмы и для бизнеса, и для потребителей». 

Замминистра обратил внимание, что если регулировать цены не имеет смысла, МАРТ этим не занимается.

«В 2020-м мы полгода регулировали цены на дезинфицирующие средства и маски. У нас не было своих производителей ни масок, ни дезинфицирующих средств, и наблюдался спекулятивный рост цен. Через полгода бизнес переориентировался, и сейчас у нас производителей масок более 100 и около 20 производителей дезинфицирующих средств», — сказал Картун.

Это, добавил он, позволило не только обеспечить внутренний рынок такой продукцией, но и направлять ее на экспорт.

«Сейчас мы абсолютно не регулируем цены на маски и дезинфицирующие средства. Поэтому там, где есть возможность, МАРТ прекращает регулировать цены», — подчеркнул Картун. 

Комментируя возможный рост цен в случае отмены постановления № 100, замминистра заявил: «Мы держим руку на пульсе».

«В принципе, по нашим оценкам, существенного роста цен не должно быть… Мы будем пристально смотреть за торговлей, чтобы не было каких-то злоупотреблений. Будем работать либо в точечном режиме, либо будет переходный этап: поменяем жесткое регулирование на более либеральное, например, по торговой надбавке», — пояснил замглавы МАРТ.

В первом квартале 2021 года инфляция в Беларуси ускорилась и составила 3,8%. По данным Национального банка, это произошло вследствие роста цен на продовольствие на мировом рынке, а также отмены некоторых льгот по уплате НДС — в частности для поставщиков лекарств. Во втором квартале, согласно оценке регулятора, инфляция может составить 1,2%.

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В правительстве рассматривают вопрос о смягчении госрегулирования цен, сообщил 23 апреля журналистам заместитель министра антимонопольного регулирования и...
 
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