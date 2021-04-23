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На субботу объявлен желтый уровень опасности
Источник материала: Навiны
В ближайшую субботу Беларусь ожидает неблагоприятное погодное явление.
Как сообщили синоптики, днем 24 апреля в некоторых районах страны ожидается усиление ветра, порывы которого будут достигать 15-18 м/с.
При порывистом ветре спасатели
Ранее сообщалось,
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В ближайшую субботу Беларусь ожидает неблагоприятное погодное явление.
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