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Команда «Дети Тьюринга» не смогла пробиться в 1/4 финала высшей лиги КВН
Источник материала: Навiны
Минская команда «Дети Тьюринга» выступили во второй игре 1/8 финала высшей лиги Международного союза КВН.
Кроме белорусов встречались «ЮРА» (Москва), «Город N» (Челябинск), «Пал Палыч» (Хабаровский край) и «Уже не дети» (Светлый).
Среди шуток, как отмечает пресс-служба МС КВН, у минчан были такие:
— Мы постоянно просим у вас «дай-дай денег» и поэтому у вас так развиты «на-на технологии».
***
— Хочешь быть патриотом? Будь. Не хочешь? Флаг тебе в руки.
***
— Это Арина. Самый брутальный учитель географии. 15 раз прошла Вьетнам. С детьми.
Итог игры:
Напомним, в прошлом году «Дети Тьюринга»
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Минская команда «Дети Тьюринга» выступили во второй игре 1/8 финала высшей лиги Международного союза КВН.
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