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Врач признался в поджоге «Табакерок» в Боровлянах
23.04.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
СК сообщил о задержании подозреваемого в повреждении киосков в Минском районе.
Фото @skgovby
По данным следствия, в ночь с 13 на 14 апреля текущего года неизвестный поджег два киоска «Табакерка» в деревне Боровляны Минского района. Несколько дней спустя в той же деревне был совершен еще один поджог.
Подозреваемым оказался ранее не судимый 53-летний местный житель, врач одной из больниц Минска.
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СК сообщил о задержании подозреваемого в повреждении киосков в Минском районе.
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