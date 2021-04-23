Врач признался в поджоге «Табакерок» в Боровлянах

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СК сообщил о задержании подозреваемого в повреждении киосков в Минском районе.





Фото @skgovby

По данным следствия, в ночь с 13 на 14 апреля текущего года неизвестный поджег два киоска «Табакерка» в деревне Боровляны Минского района. Несколько дней спустя в той же деревне был совершен еще один поджог.

Подозреваемым оказался ранее не судимый 53-летний местный житель, врач одной из больниц Минска.

Как сообщает Следственный комитет, он дал признательные показания.