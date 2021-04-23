ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Вынесен еще один приговор за "оскорбление" Лукашенко

23.04.2021 15:05 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В суде Первомайского района Минска 23 апреля вынесен приговор по уголовному делу, заведенному на 30-летнюю Ольгу Насыр. Ее обвиняют в "публичном оскорблении президента Республики Беларусь" (часть 1 статьи 368 Уголовного кодекса).

Как передает spring96.org, дело рассматривал судья Максим Трусевич. Гособвинитель - прокурор Анна Лапенок.

До суда женщина находилась под подпиской о невыезде. Ранее она принимала участие в массовом мероприятии 23 января и была задержана на трое суток.

Согласно материалам дела Ольга Насыр в одном из Telegram-каналов разместила в отношении Лукашенко сообщения с использованием ненормативной лексики. Эта информация стала доступна неограниченному кругу пользователей сети Интернет. Среди прочего назвала его "усатым тараканом".

После изучения материалов дела в прокуратуре Первомайского района Минска пришли к выводу об обоснованности обвинения, достаточности собранных доказательств, полном и объективном исследовании обстоятельств преступления. Согласились с квалификацией сделанного по ч. 1 ст. 368 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Ольга разведена, имеет ребенка 9 лет. Ранее к уголовной ответственности не привлекалась.

Вину признала полностью, в совершенном раскаивается, говорит, что нужно было придержать эмоции.

В свободное время писала в телеграм-чатах. После прочитанных новостей не могла сдержать себя. В сентябре писала в группе Минск 97, задержали 22.01.2021 г.

Гособвинитель на предыдущем заседании запросил для Ольги ограничение свободы сроком на один год без направления в исправительное учреждение открытого типа.

Судья Максим Трусевич вынес приговор такой, который и запросил прокурор - один год "домашней химии".
 
Теги: Новости, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В суде Первомайского района Минска 23 апреля вынесен приговор по уголовному делу, заведенному на 30-летнюю Ольгу Насыр. Ее обвиняют в "публичном оскорблении...
 
Новости дня
Новости разные
 
32 бригады Heart team: третий год мобильная связь и безлимитный интернет А1 помогают медикам в Гродно
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
23.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by