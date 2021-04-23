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Жену айтишника судили за "Погоню" - мужа сделали свидетелем

23.04.2021 15:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Суд Первомайского района сегодня рассмотрел административное дело в отношении Елены Гориной — супруги известного ИТ-специалиста Константина Конопко.

Елену судили за размещение герба «Погоня» на окне квартиры, в которой живет она с мужем и ребенком. Её обвинили в незаконном пикетировании и присудили штраф 100 базовых величин.

Константин Конопко, который выступал на суде свидетелем (он не прописан в квартире), рассказал dev.by подробности дела.

— Герб «Погоня» мы повесили на окно нашей квартиры на улице Толбухина. И кто-то написал жалобу в милицию. Жену сначала пригласили в милицию по телефону. Но когда она пришла, ей сказали, что не собираются разговаривать, а просто хотели посмотреть, придет она или нет. Не понимаю, зачем это надо было делать. Там же составили протокол о административном правонарушении и передали дело в суд.

Сегодня состоялось заседание в кабинете суда Первомайского района. Мы с женой пришли без адвоката. Заявителя, кстати, не было.

Судья попросил меня как свидетеля прокомментировать ситуацию. Я подготовил небольшую речь о важности символов историко-культурного наследия в год народного единства, объяснил, то герб «Погоня» — это историко-культурная ценность. Это исторический символ нашей государственности.

Также с собой принес еврейскую менору (древний символ иудаизма, металлический подсвечник с семью глиняными или стеклянными лампадами). Сказал, что это тоже историко-культурная ценность, стоит на окне. Но почему-то никто не жалуется. Правда, судья был недоволен, что я принес менору.

После меня попросили выйти из кабинета. А через какое-то время вышла супруга и сообщила, что несмотря на все доводы ей присудили штраф в 100 базовых за пикетирование и выражение таким образом своей гражданской позиции. В постановлении суда было написано, что «Погоня» является символом протеста против действующей власти.

Константин Конопко сообщил, что они с женой собираются обжаловать решение суда и обратиться за помощью к адвокату.

Он также добавил, что жена сейчас находится в декрете (ребёнку 1,5 года), «а ей дали штраф в 1000 евро при пособии в 400 рублей». 
 
 
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Суд Первомайского района сегодня рассмотрел административное дело в отношении Елены Гориной — супруги известного ИТ-специалиста Константина Конопко.
 
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