Четыре астронавта отправились к МКС на Crew Dragon Илона Маска

Источник материала: Onliner

SpaceX и NASA осуществили запуск пилотируемого корабля Crew Dragon с многоразовой первой ступенью ракеты Falcon 9 к МКС. Ступень используется уже в четвертый раз. Crew Dragon стал первым пилотируемым кораблем США, отправленным к МКС с 2011 года, когда была закрыта программа Space Shuttle, и первым в истории частным кораблем для полетов к Международной космической станции.

Liftoff of Falcon 9 and Dragon! pic.twitter.com/g6Oi8qwU2Y — SpaceX (@SpaceX) April 23, 2021

На борту корабля находятся командир миссии Кэтрин Меган Макартур и астронавт Шейн Кимбро из США, француз Тома Песке, представляющий Европейское космическое агентство ESA, и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Акихико Хосидэ. Астронавты пробудут на борту МКС шесть месяцев.

Для SpaceX это третья пилотируемая миссия в партнерстве с NASA: ранее состоялись тестовые полеты Crew-1 и Demo-2. Нынешний полет должен был состояться ранее, однако был перенесен из-за погодных условий. Пристыковка к МКС запланирована на утро субботы.