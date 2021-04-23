На трубе Брестской ТЭЦ появился национальный орнамент. На предприятии говорят, это не противоречит технормам

Источник материала: Onliner

Сегодня в соцсетях стали появляться фото и видео, на которых можно разглядеть, как рабочие в люльке рисуют на дымовой трубе Брестской ТЭЦ орнамент. Он похож на тот, что украшает белорусский государственный флаг. У некоторых пользователей возникли вопросы: не противоречит ли это нормам авиационной безопасности, принятым во всем мире, по которым труба должна быть красно-белой?

Мы позвонили в пресс-службу «Брестэнерго», чтобы это уточнить.

— Официальный комментарий, утвержденный генеральным директором, будет готов в понедельник. Но могу сказать, что выкрашена только верхняя часть трубы, сама она остается красно-белой. Все сделано в соответствии с нормами безопасности. Неужели вы думаете, что государственное энергетическое предприятие пошло бы на нарушение технических регламентов? — как будто удивляясь наивности нашего вопроса, отреагировали в пресс-службе.