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35 обманутых любовниц в Японии добились ареста своего ухажера
Источник материала: Tut.by
В Японии арестован мужчина, которого подозревают в мошенничестве в отношении своих многочисленных любовниц. Об этом
39-летний Такаси Миягава знакомился со своими жертвами, когда пытался продать им насадки для душа, которые получал от компании, занимающейся сетевым маркетингом. Он убеждал их в том, что хочет на них жениться, а потом выпрашивал подарки на свой день рождения, причем каждой из них называл разные даты.
35 обманутых женщин объединились и в феврале сообщили о Миягаве в полицию. Они утверждают, что потратили на подарки и одежду для своего ухажера не менее 100 тысяч иен (около 930 долларов). Не исключено, что пострадавших было еще больше.
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39-летний Такаси Миягава знакомился со своими жертвами, когда пытался продать им насадки для душа.
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