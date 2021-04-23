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35 обманутых любовниц в Японии добились ареста своего ухажера

23.04.2021 15:17 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Японии арестован мужчина, которого подозревают в мошенничестве в отношении своих многочисленных любовниц. Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на Soranews24.


Фото: pixibay.com

39-летний Такаси Миягава знакомился со своими жертвами, когда пытался продать им насадки для душа, которые получал от компании, занимающейся сетевым маркетингом. Он убеждал их в том, что хочет на них жениться, а потом выпрашивал подарки на свой день рождения, причем каждой из них называл разные даты.

35 обманутых женщин объединились и в феврале сообщили о Миягаве в полицию. Они утверждают, что потратили на подарки и одежду для своего ухажера не менее 100 тысяч иен (около 930 долларов). Не исключено, что пострадавших было еще больше.

 
 
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39-летний Такаси Миягава знакомился со своими жертвами, когда пытался продать им насадки для душа.
 
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