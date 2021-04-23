В этом сезоне еще можно успеть посадить саженцы. Эксперт рассказал, как их правильно выбрать

Источник материала: Tut.by

В нынешнем году сезон посадок саженцев из-за холодного марта несколько затянулся, и в ближайшие дни у дачников еще есть время обновить свой сад. Как выбрать саженцы, на каких сортах лучше остановиться новичкам, что нужно сделать, чтобы саженцы прижились? На вопросы ответил Валерий Кастко, глава фермерского хозяйства «Кастко».



Фото: sveklon.ru

Какое наиболее благоприятное время для пересадок

Наиболее благоприятное время для пересадки саженцев — осень, начиная с 20-х чисел сентября и до ноября, за две недели до устойчивых заморозков. А также — весна — март и апрель, примерно до 20-х чисел.

— Весной сезон обычно намного короче, а этой весной он холодный и затянулся. В марте были заморозки, земля была твердая. Обычно все посадки заканчиваются до 20 апреля, если холодно — до 1 мая. Нынешние выходные — это, вероятно, последние дни для посадки весной.

Эксперт акцентирует внимание: чем позже вы посадите саженец весной, тем хуже будет приживаемость.

— В апреле растение уже двинулось в рост, оно и так уже стрессует, а мы его сажаем на новое место, прибавляем стресса еще больше. Поэтому пересадка может закончиться ничем: дерево может не прижиться.

Когда лучше сажать саженцы: осенью или весной? Валерий говорит, что и в тот, и в тот период есть свои плюсы и минусы.

— Мы сажаем и осенью, и весной. И всегда бывают разные результаты. Потому что нельзя предугадать, какая будет погода зимой после осенней посадки. Зима может быть сложной, с большим количеством оттепелей и заморозков. Для молодого растения это губительно.

Хорошо, если зимой погода стабильная. Тогда при осенней посадке дерево продолжает расти в теплой мягкой почве, укореняется. Весной, как только пойдет сокодвижение, дерево уже будет включено в процесс роста.



Фото предоставлено ФХ «Кастко»

На что обращать внимание при покупке саженца

При покупке саженца эксперт рекомендует смотреть состояние деревца.

— Кора должна быть сухая, блестящая, несморщенная, без изъянов, без неоднородностей в виде почернения или пожелтения коры. Бывает, что вся кора зеленоватая или желтоватая — если цвет однородный, это нормально, это сортовая особенность. Если же полдерева темно-коричневого цвета, другая часть — желтого цвета или черного, то, скорее всего, с саженцем что-то не то.

На что еще нужно обращать внимание? Эксперт говорит, что на хорошем саженце должны присутствовать все почки и они должны быть в спящем состоянии. Корень должен быть хорошего объема, без видимых заболеваний, влажный. Если на корне или стволе есть наросты, то дерево, вероятно, поражено.

Почему саженцы продают без листвы

Валерий предупреждает: главное условие при продаже саженцев — отсутствие листвы. Так, осенью листву убирают прямо при выкопке, потому что листва — это лишняя площадь для влагоиспарения.

— Если мы лист не убираем, то саженец иссушается. Лист продолжает свои жизненные процессы. Идет испарение влаги с листа, а древесина влагу теряет.

На рынке, кстати, часто продают деревья в листве, ее на саженце оставляют.

— Это делается для того, чтобы покупатель не сомневался, что это дерево — яблоня или груша, а не дуб с ясенем. Чтобы по листу было видно, что это за дерево. Покупатель на рынке рискует купить не тот саженец.



Фото: o-flora.com

Большой или маленький саженец покупать

Нередко покупатели саженцев стремятся приобрести дерево побольше, чтобы оно скорее приносило плоды. Но Валерий рекомендует покупать однолетнее растение, максимум — двухлетнее.

— При пересадке трехлеток-четырехлеток нужна специальная техника, потому что земляной ком с корнями должен быть большим. Вообще, корни у такого дерева больше метра диаметром, два метра по высоте. Не представляю, как безопасно можно пересадить трехлетку. Без потерь это сделать невозможно.

К слову, после покупки весной дерево обязательно обрезается, и двухлетки-трехлетки по объему кроны превращаются в однолетку. Поэтому брать большое дерево смысла нет.

Почему сразу после покупки саженца обязательно нужно делать обрезку

Валерий предупреждает: сразу после покупки саженец надо обрезать. Часто это делает продавец, но садовод с опытом может сделать обрезку и сам.

— Наземную часть саженца нужно уменьшить минимум на треть, а то и на 50%. Потому что при выкопке растения корень в любом случае повреждается. Сразу после пересадки корни не могут обеспечить весь объем кроны водой и питательными веществами. Поэтому обрезка наземной части при пересадке саженца с открытой корневой системой обязательна!

При покупке саженца осенью крону не обрезают, потому что зимой срезы подмерзают. Обрезать в этом случае нужно весной.

— Многие забывают обрезать. Говорят, сначала все было хорошо, а потом к июню-июлю дерево засохло. Или рассказывают: обрезали крону на 5 см. А это всего 5%. Корень — это насос, крона недополучила своего, дерево в этом случае погибает.



Фото: greensotka.ru

Сколько времени саженец с открытой корневой системой может выдержать до посадки

Не всегда у дачников есть возможность посадить саженец в день его покупки. Валерий говорит, это не беда, деревце при определенных условиях можно держать до посадки неделю и даже две.

— В идеале саженец покупают, упаковывают корень в пленку, чтобы сохранить влажную среду и не испачкать машину, и в день покупки высаживают. Но если вы не собираетесь сажать дерево прямо сейчас, то хотя бы прикопайте его (в землю в прикопе желательно добавить опилки). Тогда корни будут закрыты, они не обветрятся, и растение не умрет.

Если саженец день-два находился с замотанными пленкой корнями, то перед посадкой на час-два, а то и на полдня растение нужно поставить в емкость с водой.

— Если под упаковочную пленку положить влажный субстрат (например, опилки), чтобы в корнях сохранялась влажная среда, то в таких условиях саженец можно выдержать неделю-две.



Фото: diz-cafe.com

Какие сорта можно купить новичку

Если садовод — новичок и пока не ориентируется в сортах растений, какие саженцы можно порекомендовать купить ему? Чтобы с растением было меньше хлопот и чтобы плоды были вкусные.

— Новички часто просят старые известные сорта, типа Антоновки. Но мы больше советуем покупать современные, устойчивые к заболеваниям сорта — на сортах старых часто вылезают всякие болячки.

Так, из летних сортов яблони можно купить Редфри, Мельбу, Женеву, Елену, Коваленковское. Рекомендуемые осенние сорта яблони: Голд миллениум, Теремок, Ауксис, Память Коваленко. Зимние сорта яблони: Хани крисп, Белорусское сладкое, Глостер, Имант.



Фото предоставлено ФХ «Кастко»

Сорта груши: Просто Мария, Талгарская красавица, Мраморная, Купала, Киргизская зимняя, Белорусская поздняя.

Сорта сливы, гибридной алычи: Вашингтон, Гилберт, Стенли, Комета, Асалода, Найдёна, Фаворито де сультано.

Сорта вишни: Ровесница, Ласуха, Уйфехертой фюртош, Вянок (это и хороший опылитель).

Сорта черешни: Ипуть, Сюбаровская, Гронковая, Янтарная, Валерий Чкалов.

Неплохо себя показали сорта абрикосов Триумф северный, Погремок, персик — Донецкий белый, нектарин — сорт Фантазия.