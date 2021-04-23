|
Турецкая компания опубликовала ролик с уничтожением ракетного комплекса, похожего на российский
Источник материала: Tut.by
Турецкая компания ROKETSAN, специализирующаяся на производстве высокоточных боеприпасов,
В БПЛА, который поражает цель, узнается Bayraktar Akıncı — высотный ударный дрон, оснащенный двигателем украинского производства. Несмотря на схожее название, «Байрактар Акынджи» не имеет отношения к знаменитому турецкому беспилотнику Bayraktar TB2, которому во многом приписывают победу Азербайджана в осеннем карабахском конфликте. В отличие от последнего, «Акынджи» пока не состоит на вооружении и лишь проходит испытания.
Что касается боеприпаса, которым взрывают ЗРПК, то это миниатюрная управляемая бомба МАМ-T, производством которых как раз и занимается компания ROKETSAN. Такие бомбы выпускаются в разных вариантах с различными боевыми частями.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Машину поразила управляемая бомба с дрона «Байрактар Акынджи».
|
Свежие газеты
Архив (Разное)