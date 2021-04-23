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Турецкая компания опубликовала ролик с уничтожением ракетного комплекса, похожего на российский

23.04.2021 15:17 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Турецкая компания ROKETSAN, специализирующаяся на производстве высокоточных боеприпасов, опубликовала новый промо-ролик своей продукции. На кадрах видео турецкий беспилотник уничтожает ракетно-пушечный зенитный комплекс, в котором можно легко опознать российский «Панцирь-М».

В БПЛА, который поражает цель, узнается Bayraktar Akıncı — высотный ударный дрон, оснащенный двигателем украинского производства. Несмотря на схожее название, «Байрактар Акынджи» не имеет отношения к знаменитому турецкому беспилотнику Bayraktar TB2, которому во многом приписывают победу Азербайджана в осеннем карабахском конфликте. В отличие от последнего, «Акынджи» пока не состоит на вооружении и лишь проходит испытания.

Что касается боеприпаса, которым взрывают ЗРПК, то это миниатюрная управляемая бомба МАМ-T, производством которых как раз и занимается компания ROKETSAN. Такие бомбы выпускаются в разных вариантах с различными боевыми частями.

 
 
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