У штаб-квартиры SpaceX установили билборд «‎Марс - отстой»

Источник материала: Tut.by

Креативное агентство из Лос-Анджелеса установило рядом с штаб-квартирой SpaceX в Калифорнии (США) билборд с надписью: «‎Марс — отстой». Об этом сообщает CNN.

What doesn't suck? #earth But the way we treat it frankly, sucks. And then, you dream of #mars . A hellhole. A barren, desolate, wasteland you can’t set foot on fast enough. Great, we got to Mars. Now let's #prioritizeearth #marssucks #earthday #ElonMusk pic.twitter.com/7bkybArErU — Activista (@ActivistaLA) April 21, 2021

«„‎Марс — отстой“ — Земля», — говорится на билборде. В CNN пишут, что такое сообщению Илону Маску и всей компании оставили представители креативного агентства Activista. Со ссылкой на Twitter агентства в издании также приводят их расширенный комментарий:

— Что не отстой? Земля. Правда то, как мы к ней относимся — это отстой. А потом, вы мечтаете о Марсе. Адской дыре. Бесплодной, заброшенной пустоши, на которую не получится так быстро ступить. Ну, отлично, добрались мы до Марса. Но теперь давайте сделаем Землю приоритетом.

А еще в CNN уточняют: билборд установили в День Земли, который в 51-й раз отметили 22 апреля. Напомним: глава SpaceX Илон Маск неоднократно заявлял, что в планах компании — отправить людей на Марс. И даже больше — основать там колонию. По оптимистичным прогнозам Маска, астронавты могут высадиться на красной планете к 2026 году.