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У штаб-квартиры SpaceX установили билборд «‎Марс - отстой»

23.04.2021 15:17 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Креативное агентство из Лос-Анджелеса установило рядом с штаб-квартирой SpaceX в Калифорнии (США) билборд с надписью: «‎Марс — отстой». Об этом сообщает CNN.

«„‎Марс — отстой“ — Земля», — говорится на билборде. В CNN пишут, что такое сообщению Илону Маску и всей компании оставили представители креативного агентства Activista. Со ссылкой на Twitter агентства в издании также приводят их расширенный комментарий:

— Что не отстой? Земля. Правда то, как мы к ней относимся — это отстой. А потом, вы мечтаете о Марсе. Адской дыре. Бесплодной, заброшенной пустоши, на которую не получится так быстро ступить. Ну, отлично, добрались мы до Марса. Но теперь давайте сделаем Землю приоритетом.

А еще в CNN уточняют: билборд установили в День Земли, который в 51-й раз отметили 22 апреля. Напомним: глава SpaceX Илон Маск неоднократно заявлял, что в планах компании — отправить людей на Марс. И даже больше — основать там колонию. По оптимистичным прогнозам Маска, астронавты могут высадиться на красной планете к 2026 году.

 
 
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Билборд установили в День Земли, который в 51-й раз отметили 22 апреля.
 
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