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МВД задержало двух админов группы КОТОСа в Минске. У одного якобы нашли большие деньги

23.04.2021 15:17 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

МВД заявило о задержании администраторов районного телеграм-чата, который в милиции называют «деструктивным», а еще о том, что одного из них, 65-летнего пенсионера, проверят «на причастность к финансированию протестов»: якобы у него нашли немалые суммы денег. Примечательно, что в названии группы в телеграме есть слово «КОТОС» — так называется легальный орган территориального общественного самоуправления.


Скриншот видео. Источник: МВД Беларуси / YouTube

МВД сообщает, что «оперативники ГУБОПиК вышли на 33-летнюю женщину и 65-летнего мужчину из Минска. С осени прошлого года задержанные администрировали районный чат, в котором состояли жители столичного микрорайона Уручья».

Как видно на скриншоте выше, группа называется «КОТОС 107». Как мы писали ранее, КОТОСы — это коллегиальные органы территориального общественного самоуправления. В Беларуси КОТОСы появились в 2010 году после вступления в силу закона «О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь».

Однако в МВД уверяют, что задержанная женщина, которая называет себя в видео админом телеграм-канала, «участвовала в несанкционированных массовых мероприятиях, призывала в сообществе к протестам, организовывала районные и дворовые акции. В соответствии с законодательством о противодействии экстремизму ей вынесено официальное предупреждение».

Напомним: ранее адвокат пояснял нам, что само по себе администрирование локального Telegram-чата, пока там размещается «мирная» информация, не связанная ни с политикой, ни являющаяся призывами к противоправным действиям, не может считаться противозаконным. Но как только в чате появится информация, допустим, экстремистского содержания, администратор несет за это ответственность.

Также в МВД утверждают, что в квартире якобы второго администратора, 65-летнего пенсионера, обнаружили «незарегистрированную символику, листовки и литературу с призывами к протестной деятельности». Об этом же говорит в видеоопросе, снятом милицией, и сам мужчина.

— Все материалы пенсионер изготавливал и распространял среди соседей, — утверждают в милиции.

Так же в МВД заявляют, что в квартире пенсионера «обнаружили и изъяли около 65 тысяч евро и более 87 тысяч долларов США. Вместе с тем его пенсия не превышает 280 рублей». Мол, проверяется его причастность к финансированию протестов.

На видео видно лишь, как неизвестные люди в неизвестном месте пересчитывают некие купюры, сам пенсионер в видеоопросе ни словом не обмолвился ни о каких якобы найденных у него деньгах.

Сам мужчина задержан за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий.

 
Теги: Минск
 
 
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КОТОСы - это коллегиальные органы территориального общественного самоуправления, работающие на легальной основе.
 
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