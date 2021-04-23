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МВД задержало двух админов группы КОТОСа в Минске. У одного якобы нашли большие деньги
Источник материала: Tut.by
МВД
МВД сообщает, что «оперативники ГУБОПиК вышли на 33-летнюю женщину и 65-летнего мужчину из Минска. С осени прошлого года задержанные администрировали районный чат, в котором состояли жители столичного микрорайона Уручья».
Как видно на скриншоте выше, группа называется «КОТОС 107». Как мы
Однако в МВД уверяют, что задержанная женщина, которая называет себя в
Напомним: ранее адвокат
Также в МВД утверждают, что в квартире якобы второго администратора, 65-летнего пенсионера, обнаружили «незарегистрированную символику, листовки и литературу с призывами к протестной деятельности». Об этом же говорит в видеоопросе, снятом милицией, и сам мужчина.
— Все материалы пенсионер изготавливал и распространял среди соседей, — утверждают в милиции.
Так же в МВД заявляют, что в квартире пенсионера «обнаружили и изъяли около 65 тысяч евро и более 87 тысяч долларов США. Вместе с тем его пенсия не превышает 280 рублей». Мол, проверяется его причастность к финансированию протестов.
На видео видно лишь, как неизвестные люди в неизвестном месте пересчитывают некие купюры, сам пенсионер в видеоопросе ни словом не обмолвился ни о каких якобы найденных у него деньгах.
Сам мужчина задержан за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий.
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КОТОСы - это коллегиальные органы территориального общественного самоуправления, работающие на легальной основе.
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