Гостиницы и рестораны работают в убыток: долг почти полмиллиарда долларов





Аббревиатура HoReCa обычно расшифровывается как Hotel, Restaurant, Catering/Cafe. В Беларуси чиновники называют данную отрасль «услугами по временному проживанию и питанию».





Средняя рентабельность по валообразующим гостиницам и ресторанам составила минус 3,2% (против +3,6% в 2020 году). Около 50% флагманов сектора в 2021-м были убыточны, а еще 39,5% имели рентабельность продаж от 0% до 5%. В сфере услуг по временному проживанию и питанию флагманов с рентабельностью от 30% власти не обнаружили вовсе. Доля флагманов с рентабельностью в пределах 20–30% составила всего 0,9%.





Выручка в секторе HoReCa упала к 2020 году даже без учета инфляции — на 3,5% до 199,2 миллиона рублей (почти 77 миллионов долларов). Таким образом, с поправкой на инфляцию реальная выручка сократилась более чем на 10%.





Конечный финансовый результат работы отражает чистая прибыль либо убыток. В 2021 году чистый убыток у флагманских гостиниц и ресторанов вырос до 25,2 миллиона рублей (9,7 миллиона долларов). За тот же период в 2020-м чистый убыток был равен 9,6 млн BYN. Доля убыточных компаний HoReCa по конечному результату поднялась с 28,9% до 52,6%. Размер чистых потерь таких флагманов отрасли вырос на 67% до 28,9 миллиона рублей (11,1 миллиона долларов).





К 1 марта суммарные долги гостиниц и ресторанов достигли 1,246 миллиарда рублей (479 миллионов долларов).







