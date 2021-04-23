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Маргелов: Производители обходят запрет правительства на повышение цен

23.04.2021 15:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На самом деле, несмотря на принятые властями ограничения, цены продолжают расти, заявил в комментарии "Белорусскому партизану" сопредседатель Республиканской конфедерации предпринимательства Виктор Маргелов.

Маргелов: Производители обходят запрет правительства на повышение цен
– Уже скоро два месяца, как правительство «заморозило» цены на социально значимые товары. Министр торговли Колтович недавно сказал, что в марте цены на них снизились на 0,1%. А вы как оцениваете эффект от ограничений? 

– Вполне возможно, что после исследования определенного узкого сегмента в правительстве получили такой результат, не думаю, что отслеживаются цены на все товары. 

Да, на многие товары цены не растут – особенно у государственных производителей. Но скажем честно, часть производителей обходят эти ограничения. 

Ну, например. Цены на цыплята-бройлеры как бы не растут, но купить у производителей их все сложнее – взамен они делают куриную разделку, которая стремительно дорожает.

Подобных случаев хватает. Появляются товары с другими названиями, хотя по содержанию они практически те же самые.

Если еще больше месяца продлится такое регулирование, то пойдут более серьезные процессы: какие-то товары начнут пропадать с полок, какие-то изменяться.

– Раз производители и продавцы обходят ограничения, то может не терпят убытков?

– В целом это не может не накладывать отпечаток на результаты хозяйственной деятельности. Поэтому чем дальше, тем больше предприятия и организации вынуждены будут обходить введенные ограничения. 

– Обычно цены «замораживают» на три месяца. Не произойдет ли потом резкого скачка цен?

– На некоторые товары – безусловно. Связано это с многими факторами: дорожает сырье, дорожают логистические услуги на мировом рынке, бензин дорожает и т.д. Кто знал, что в этом году почти в два раза подорожают обычная доска,  пиломатериалы. 

Объяснение простое: на мировом рынке выросли цены и, грубо говоря, все уехало из Беларуси туда.

Но в целом потом цены стабилизируются, найдя баланс. А если продолжить нынешние ограничения, у предприятий будут формироваться убытки, с которыми потом нужно будет что-то делать.  
 
 
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На самом деле, несмотря на принятые властями ограничения, цены продолжают расти, заявил в комментарии "Белорусскому партизану" сопредседатель Республиканской...
 
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