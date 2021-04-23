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Настя Ивлеева выпустила коллекцию одежды вместе с Barbie

23.04.2021 15:49 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Российская ведущая и инстадива Настя Ивлеева порадовала своих фанатов: звезда выпустила собственную коллекцию одежды в коллаборации с брендом Barbie.

Как только Ивлеевой исполнилось 30 лет, звезда открыла в себе предпринимательскую жилку: недавно амбициозная жена Элджея выпустила линейку чипсов, энергетический напиток и шоколад – все то, что она сама любит есть. После этого поклонники шутили, что блондинке осталось лишь выпустить куклу Барби, что стало своеобразным пророчеством.

В своем Instagram Ивлеева анонсировала выпуск первой линейки одежды под названием Barbie x Nastya Ivleeva for ТВОЕ, которую создала в сотрудничестве с культовым брендом любимых детских кукол. 

В коллекцию вошли футболки, худи, домашние пижамы и другие вещи из натуральных материалов по вполне доступным ценам, о чем не преминула сообщить инстадива.

Звезда также заявила, что ей всегда была близка философия 60-летнего бренда Barbie, которые транслирует идею о том, что каждая девушка может быть той, кем хочет. Вот почему темой коллекции Ивлеевой стал лозунг – "будь настоящей, а не совершенной".

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Своей радостью инстадива и звезда "Орла и решки" поделилась с подписчиками в соцсетях, опубликовав новый пост в Instagram.
 
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