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Iveco будет делать беспилотники совместно с Кремниевой долиной

23.04.2021 15:49 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Компания Iveco объявила о подписании меморандума о взаимопонимании с ведущей глобальной компанией Plus, специализирующейся на автономных грузовых автомобилях, для последующего совместного производства беспилотных грузовиков. По условиям меморандума, IVECO и Plus в обозримом будущем представят большегрузный Iveco S-WAY последнего поколения с полнофункциональной системой автономного вождения PlusDrive.

Сотрудничество двух компаний предполагает объединение опыта Iveco в разработке, производстве и продаже большегрузного транспорта с технологиями автономного вождения PlusDrive. Iveco уже работает над ADAS (Advanced Driver Assistance Systems — усовершенствованные системы помощи водителю) при поддержке компаний-партнеров. Сотрудничество с Plus ускорит разработку самых передовых технологий автоматизации коммерческих автомобилей большой грузоподъемности. Команды обеих компаний будут тесно сотрудничать в рамках разработки и выведения на рынок беспилотных грузовых автомобилей, в том числе грузовика, работающего на природном газе.

Компания Plus, штаб-квартира которой расположена в Кремниевой долине, оснащает грузовики полнофункциональной технологией автономного вождения, способствуя продвижению самоуправляемого коммерческого транспорта.

 
 
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Компания Iveco объявила о подписании меморандума о взаимопонимании с ведущей глобальной компанией Plus, специализирующейся на автономных грузовых автомобилях, для...
 
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