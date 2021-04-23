Iveco будет делать беспилотники совместно с Кремниевой долиной

Источник материала: Onliner Компания Iveco объявила о подписании меморандума о взаимопонимании с ведущей глобальной компанией Plus, специализирующейся на автономных грузовых автомобилях, для последующего совместного производства беспилотных грузовиков. По условиям меморандума, IVECO и Plus в обозримом будущем представят большегрузный Iveco S-WAY последнего поколения с полнофункциональной системой автономного вождения PlusDrive.

Сотрудничество двух компаний предполагает объединение опыта Iveco в разработке, производстве и продаже большегрузного транспорта с технологиями автономного вождения PlusDrive. Iveco уже работает над ADAS (Advanced Driver Assistance Systems — усовершенствованные системы помощи водителю) при поддержке компаний-партнеров. Сотрудничество с Plus ускорит разработку самых передовых технологий автоматизации коммерческих автомобилей большой грузоподъемности. Команды обеих компаний будут тесно сотрудничать в рамках разработки и выведения на рынок беспилотных грузовых автомобилей, в том числе грузовика, работающего на природном газе.

Компания Plus, штаб-квартира которой расположена в Кремниевой долине, оснащает грузовики полнофункциональной технологией автономного вождения, способствуя продвижению самоуправляемого коммерческого транспорта.