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Сергей «хлопотное дельце» задержан вместе с мамой

23.04.2021 15:49 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Вчера на марше в Малиновке задержали Сергея Миронова с мамой. Парня арестовали на 30 суток, дело мамы отправили на доработку, сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Весна».

На задержанных завели два протокола (статьи 24.23 и 24.3 КоАП) и развезли по разным РУВД. Светлану Чепурко доставили в Октябрьский, а Сергея — во Фрунзенский.

Сегодня утром судья Октябрьского района Живица рассмотрела дело Светланы Чепурко. По протоколу, она приняла участие в массовом мероприятии на улице Бельского, отказались пройти в автобус силовиков, стала убегать. По словам Светланы, она не принимала ни в чем участия, а шла домой из припаркованной неподалеку машины. Дело было отправлено на доработку.

Сергей был задержан на проспекте Любимова, 35. На суде он заявил, что в дворовом марше принимали участие 50—100 человек. Судья Дмитрий Лукашевич признал Миронова виновным и арестовал на 30 суток.

Сергей Миронов стал широко известен в октябре прошлого года, запустив в народ термин «хлопотное дельце». В массы ушли картинки, принты на майки и кружки, прочий мерч. Целая пачка изречений из короткой речи Сергея прилипла к языку, их используют к месту и не к месту даже чиновники. Говорят, некоторые бросили курить и стали бегать. Авторы видео — МВД.

 
 
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Вчера на марше в Малиновке задержали Сергея Миронова с мамой. Парня арестовали на 30 суток, дело мамы отправили на доработку, сообщает лишенный регистрации...
 
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