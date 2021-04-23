«Петиция была пустой». Продолжение конфликта с билетами на «Вёску», где выступит Моргенштерн

Источник материала: Tut.by

Неделю назад мы писали о том, что читатели массово жалуются на проблемы с возвратом средств за билеты на фестиваль The Vёskа : петицию с требованием вернуть деньги к тому моменту подписали более 700 человек. В ответ на это организатор фестиваля предложил подписавшим петицию эксперимент и указал актуальные контакты для возврата: за неделю в компанию написали 46 человек. Подводим итоги эксперимента и разбираемся, как все-таки вернуть свои деньги.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В чем был конфликт? Нажмите здесь, если не в курсе The Vёska — молодой белорусский фестиваль, который должен был пройти в прошлом году. В первоначальном лайнапе числились Земфира, Intelligency, Nizkiz, «Молчат дома» и другие. 13 августа, через несколько дней после президентских выборов, стало известно, что фестиваль перенесли на 2021 год. Спустя год организаторы «Вески» — крупнейшее концертное агентство Беларуси «Атом Интертеймент» — анонсировали новых участников фестиваля: ими станут Моргенштерн, Slava Marlow, «Зомб», Dabro и другие. Радикальное изменение лайнапа породило волну негатива в социальных сетях, и часть зрителей, которые сохранили прошлогодний билет, теперь решились вернуть деньги. В связи с тем, что оперативно осуществить возврат многие не смогли, в Сети даже появилась петиция «Требуем вернуть деньги за входные билеты на фестиваль The Vёska». На момент публикации текста ее подписали уже 850 человек.

Организатор: «Петиция была пустой. За неделю мы не получили ни одного „злостного“ письма»

В прошлую пятницу директор концертного агентства «Атом Интертеймент» Андрей Алексеев рассказал TUT.BY, что его очень удивила петиция о возврате средств за билеты на «Вёску» и то, что на тот момент ее подписали более семи сотен человек. Он усомнился, что у всех из подписавших на руках действительно были билеты на фестиваль, и назвал петицию «технологией, чтобы испортить репутацию компании». Алексеев предложил зрителям напрямую обращаться к организатору по поводу возврата, а также указал корректную электронную почту для связи belbilet@gmail.com.

Андрей уточняет, что за неделю по вопросу возврата в компанию обратились 46 человек, еще 16 написали на почту AFISHA.TUT.BY (билеты на фестиваль продавались и на нашем ресурсе). Квитки на фестиваль реализовывал и билетный оператор ByCard: в компании рассказали, что сейчас у них по мероприятию The Vёska к возврату — 194 билета.

Стоит пояснить, что, когда зритель покупает билет не напрямую у организатора, а через билетного оператора (в данном случае — ByCard), оплата приходит на его счет. Потом (но не сразу, об этом — дальше) он отправляет деньги организатору («Атому»), оставляя себе комиссию. Важно понимать, что как раз пока деньги не переданы организатору и находятся на счету билетного оператора, он и может возвращать их покупателю напрямую. Если бы все деньги за проданные на «Вёску» билеты ByCard успел перевести «Атому», по вопросу возврата отправлял бы сразу к нему.

В случае с «Веской» ByCard пока не перечислил организатору заработанные с 194 билетов средства.

— Если будут возникать какие-то проблемы с ByCard, я, со своей стороны, тоже готов поучаствовать в этой ситуации. Билетный оператор может либо перечислить эти деньги нам, либо рассчитаться с людьми самостоятельно. Мы сможем вернуть средства вместо них, но по-хорошему у ByCard есть деньги, поэтому мы считаем, что они сами должны осуществить возврат, — добавляет Алексеев.



Фото: Екатерина Артименя, TUT.BY

А вот петицию, которую уже через три дня планируется направить в прокуратуру Минской области и главное управление культуры Минского облисполкома, управляющий «Атома» воспринимает как нападки на свою организацию.

— Вещи в интернете меня мало волнуют, но мне было интересно, откуда растут ноги у истории с петицией. Как оказалось, информация о ней была размещена в Telegram-канале (ныне признанном экстремистским. — Прим. TUT.BY) одного известного блогера, который живет за пределами Беларуси. У нас с этим товарищем есть определенный личностный конфликт, связанный, во-первых, с разными взглядами на пандемию, во-вторых, с концертами 8 августа.

Что это за концерты и почему их отменили? Напомним, за день до президентских выборов по всей Беларуси должны были состояться бесплатные концерты с участием крупных звезд — Леонидом Агутиным, Григориев Лепсом, американскими рэперами Tyga и Saint Jhn. Однако концерты не состоялись из-за того, что белорусы стали массово писать артистам в соцсетях с просьбой не ехать в Беларусь. Организаторами концертов был «Атом Интертеймент».

Алексеев говорит, что прекрасно осознает, что он делал 8 августа и что делает сейчас, и готов нести ответственность за свои действия. При этом управляющий «Атомом» считает, что личную неприязнь неправильно выносить на общественный уровень. И добавляет, что петиция по «Вёске» «была пустой»:

— Собрать в интернете 750 человек, которые бы подписали петицию, — это очень хорошо, я даже удивлен, что их было не миллион или два. Только тогда покажите этих 750 зрителей — и давайте разговаривать. Если бы люди, подписавшие петицию, реально имели отношение к фестивалю, они бы предъявили свои требования, но к нам никто не пришел. За неделю мы не получили ни одного «злостного» письма.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Что с экспериментом: «Готовы повысить класс билета тем, кто поучаствовал в опросе»

На прошлой неделе тех, кто подписал петицию или был недоволен лайнапом, организаторы попросили назвать имена артистов, которых они бы хотели видеть на фестивале. В свою очередь компания была готова оплатить до 50% расходов на привоз нового музыканта и заняться инфраструктурой.

За это время cо своими предложениями по новому лайнапу для «Вески» в компанию обратились пять человек.

— Не скажу, что активность была большая. Это говорит о том, что люди не сильно готовы брать на себя ответственность: все-таки подписать петицию легче, чем составить лайнап. Тем, кто поучаствовал в опросе, мы готовы повысить класс билета — со стандартного до VIP, [если они все-таки решат прийти на фестиваль]. Предложение провести по одному билету двоих человек тоже остается актуальным.

Что говорят в ByCard: «С началом пандемии количество возвратов превысило все поступления»

В компании сообщили, что по фестивалю The Vёska сейчас к возврату 194 билета. Всего по разным мероприятиям, квитки на которые продавались через ByCard, — 695 билетов.

— ByCard всегда и всем организаторам помогал возвращать билеты за мероприятия, так как этот процесс у билетного оператора автоматизирован и до начала кризиса не было необходимости привлекать специалистов: возврат можно было оформить через личный кабинет клиента. С началом пандемии количество возвратов превысило все поступления, и поэтому этот процесс перешел в формат «ручной работы», что значительно осложнило процедуру возврата. Также ByCard поменял поставщика программного обеспечения, и многие возвраты необходимо смотреть в старой системе, а оформлять в новой. С момента перехода на новое программное обеспечение возврат по вновь купленным билетам осуществляется автоматически и без задержек — проблемы только с теми возвратами, которые были оформлены до 1 февраля 2021 года.

Представители компании обещают «не оставить без внимания ни один случай», но надеются на «поддержку клиентов, которые относятся к ситуации с пониманием, не сдают билеты».

— Касательно ситуации с мероприятием The Veska крайняя дата возврата — это конец апреля.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Тимур Кучинский, TUT.BY

Как все-таки сдать билет и сколько ждать возврата?

Если вы хотите сдать билет на «Вёску», напишите об этом на почту belbilet@gmail.com: именно туда нужно отправить заявление на возврат (вот форма ) и предоставить всю информацию о покупке билетов. Это прямая связь с организатором, без посредников.

ByCard, напомним, обещает ответить и рассчитаться со всеми до конца апреля, обращения рассматриваются в порядке очереди. В «Атоме» уточняют, что заявки на возврат по закону должны быть обработаны в течение недели.